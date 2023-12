TotalEnergies – Ölmulti wandelt sich zum integrierten Energiekonzern!

Werbung

TotalEnergies treibt Transformation zu einem diversifizierten Energiekonzern weiter voran!

TotalEnergies gehört zu den führenden internationalen Playern im Bereich Öl und Erdgas und ist in mehr als 130 Ländern präsent. Da die Nachfrage nach fossilen Energieträgern aufgrund der weiter forcierten Energiewende und dem Siegeszug der Elektromobilität spätestens zum Ende dieser Dekade deutlich zurückgehen wird, hat das Konzernmanagement frühzeitig die Weichen für eine strategische Neuausrichtung gestellt. Hier liegt der Fokus vor allem auf dem Ausbau der Erzeugerkapazitäten im Ökostromsegment. Allein in 2022 konnte die installierte Gesamtkapazität dank neuer Solar- und Windparkgroßprojekte im Vorjahresvergleich vor allem dank der Übernahme von 50 % der Anteile des US-Ökostromanbieters Clearway Energies von 7 auf 17 GW mehr als verdoppelt werden. Dank dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung am brasilianischen Wind- und Solarenergiekonzern Casa dos Ventos (installierte Gesamtkapazität von 6 GW) und neuer Wind- und Solarparkprojekte in Katar und Kasachstan kommt TotalEnergies mit dem Ausbau seiner Erzeugerkapazitäten im Ökostromsegment gut voran. Gut ins Konzept passt dabei auch die im Juli dieses Jahres abgeschlossene Komplettübernahme des Projektentwicklers Total Eren, der neben einer installierten Gesamtkapazität von 3,5 GW an Solar- und Windkraftprojekten auch über eine attraktive Projektpipeline mit einer Gesamtkapazität von mehr als 10 GW in Indien, Kasachstan, Usbekistan und Argentinien verfügt. Mittelfristig dürfte sich die Übernahme der noch verbliebenen 70,8 % der Anteile von Total Eren für 1,5 Mrd. Euro für Total Energies auszahlen. Denn allein in 2024 erwartet man durch die Komplettübernahme einen positiven operativen Ergebnisbeitrag von rund 160 Mio. Euro.

TotalEnergies baut Engagement im LNG-Segment deutlich aus!

Auch im Zukunftsmarkt Liquified Natural Gas (LNG) will sich TotalEnergies als einer der weltweit führenden Anbieter etablieren. Dies macht strategisch Sinn, da LNG seit der Eskalation im Russland/Ukraine-Konflikts nicht nur in Europa eine bedeutende Rolle bei der Substitution von Erdgaslieferungen aus Russland spielt. TotalEnergies hat seine LNG-Erzeugerkapazitäten in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut, wobei man sich hier in 2022 an zwei bedeutenden LNG-Projekten im Emirat Katar beteiligt hatte. Der französische Energiemulti fungiert damit als erster ausländischer Partner bei der Erschließung des weltweit größten Flüssigerdgasprojekts North Field in Katar, wobei TotalEnergies Beteiligungen in Höhe von 9,375 % bzw. 6,25 % an den beiden Teilprojekten North Field East und North Field South erworben hatte. Auch im Emirat Oman ist Total Energies am staatlichen Joint-Venture Oman LNG beteiligt und partizipiert dabei im Zuge eines Lieferabkommens, das kürzlich um weitere 10 Jahre verlängert wurde, von der LNG-Produktion im Emirat Oman. Da TotalEnergies auch an weiteren bedeutenden LNG-Projekten in den USA, Nigeria und Mosambik beteiligt ist, avanciert der französische Energiemulti schon jetzt zum weltweit drittgrößten LNG-Produzenten. Auch mittelfristig will TotalEnergies sein Engagement in diesem Zukunftsmarkt durch die Erschließung neuer Projekte deutlich ausbauen und die LNG-Produktion bis zum Dekadenende um 50 % erhöhen.

TotalEnergies muss im Q3 über deutlichen Gewinnrückgang quittieren!

TotalEnergies hat derzeit angesichts der zuletzt deutlich unter Druck geratenen Öl- und Erdgaspreise keinen leichten Stand, was die zuletzt vorgelegten Q3-Zahlen belegen. So musste man beim bereinigten operativen Ergebnis gegenüber dem Vorjahresquartal einen deutlichen Rückgang von -33 % auf 13,1 Mrd. USD ausweisen, während man unterm Strich mit 6,81 Mrd. USD (Vorjahreszeitraum: 10,28 Mrd. USD) ebenfalls deutlich schwächer abgeschnitten hatte. Einen maßgeblichen Anteil am schwachen Abschneiden von TotalEnergies im Q3 hatte einmal mehr das Kerngeschäft Exploration & Production, das im Vorjahresvergleich einen deutlichen operativen Gewinneinbruch von 26 % ausweisen musste. Auch im LNG-Segment verzeichnete TotalEnergies aufgrund geringerer Absatzpreise einen deutlichen operativen Gewinnrückgang von -61 %. Kräftige Zuwächse hatte man hingegen im Segment Integrated Power, dass unter anderem auch die Ökostromaktivitäten von TotalEnergies umfasst, vorzuweisen. Da man die Erzeugerkapazitäten bei erneuerbaren Energien im Vorjahresvergleich mit 5,4 TW mehr als verdoppeln konnte, und die Konzernsparte Integrated Power über eine installierte Stromgesamtkapazität von 15,9 Terrawattstunden verfügt, konnte das bereinigte operative Segmentergebnis im Vorjahresvergleich von 236 auf 506 Mio. Euro zulegen.

Milliardenschwere Investitionen in den Ausbau der Ökostrom- und LNG-Kapazitäten geplant!

Da TotalEnergies im Kerngeschäft trotz der zuletzt gesehenen Rückgänge bei den Öl- und Erdgaspreisen im Kerngeschäft weiter satte Gewinne einfährt, ist der Ausbau der Erzeugerkapazitäten im Bereich Wind- und Solarprojekte sowie des LNG-Portfolios für TotalEnergies kein Problem. Bis 2025 will TotalEnergies jährlich 13 bis 15 Mrd. USD pro Jahr für die Erweiterung seiner Erzeugerkapazitäten investieren, wobei der Löwenanteil des F&E-Budgets auf die Bereiche Wind-, Solar und LNG-Projekte entfallen soll. Aktuell wird TotalEnergies durch die zuletzt gesehenen Rücksetzer beim Ölpreis etwas ausgebremst. Da die OPEC-Allianz ihre Ölproduktion erneut um 1 Million Barrel pro Tag gekürzt hat und die Ölnachfrage vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Konjunkturbelebung ab dem kommenden Jahr wieder anziehen dürfte, stehen die Chancen nach Einschätzung von Analysten gut, dass sich der Ölpreis zeitnah wieder auf 95 USD/Barrel erholen dürfte. Entsprechend dürften sich die Aussichten bei TotalEnergies im operativen Kerngeschäft Öl- und Erdgas mittelfristig weiter aufhellen.

TotalEnergies überzeugt mit moderater Bewertung und attraktiver Dividendenrendite!

Da man mit dem Ausbau der Ökostromkapazitäten und im LNG-Segment gut vorankommt, bieten die Konsenserwartungen, die nach einem Gewinn von 10,05 USD/Aktie bis 2025 von einem leichten Rückgang auf 9,28 USD/ Aktie ausgehen, Spielraum für positive Überraschungen. Dank der üppigen Free-Cashflow-Entwicklung partizipieren die Investoren an der aktionärsfreundlichen Ausschüttungspolitik von TotalEnergies. So hatte man zuletzt die Interimsdividende im Q3 um 7,25 % auf 0,74 Euro/Aktie angehoben und will in 2023 eigene Aktien im Gesamtvolumen von 9 Mrd. USD zurückkaufen. Auch im kommenden Fiskaljahr dürfte TotalEnergies seine aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik weiter fortsetzen, wobei neben weiteren milliardenschweren Aktienrückkäufen auch die Dividendenausschüttung weiter steigen dürfte. So rechnet der Analystenkonsens für 2024 mit einer Anhebung der Jahresdividende auf 3,38 Euro/Aktie, nachdem man in 2023 voraussichtlich 3,22 Euro/Aktie ausschütten wird. Damit errechnet sich auf Basis der Schätzungen für 2024 eine attraktive Dividendenrendite von 5,5 %. Passend zu dem Thema Energie gibt es auch einen Podcast in der Mediathek mit dem Thema: „Fit4Trading-Podcast #35: Öl oder Öko – welche Energiewerte machen das Rennen?“

Produktidee: Bonus-Zertifikat mit Cap auf TotalEnergies SE

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Bonus-Zertifikate mit Cap. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert TotalEnergies SE zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Bonus-Zertifikat mit Cap mit der WKN: DJ4GJL, das am 31.12.2024 fällig wird (Rückzahlungstermin). Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Bonusbetrag bei 60,00 EUR begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (27.07.2023 bis 20.12.2024) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 45,00 EUR. In diesem Fall erhält der Anleger den Bonusbetrag von 60,00 EUR.

2. Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere. In diesem Fall erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag in EUR, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag von 60,00 EUR begrenzt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Bonus-Zertifikat mit Cap richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 31.12.2024 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert TotalEnergies SE im Betrachtungszeitraum vom 27.07.2023 bis 20.12.2024 über 45,00 Euro liegen wird.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar .

Stand: 05.12.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion