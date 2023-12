DAX: Vorsicht ist angebracht

Der Deutsche Aktienindex DAX behauptet sich trotz desaströser Wirtschaftsdaten aus Deutschland auf hohem Niveau und markiert seit Dienstag frische Rekorde - zuletzt bei 16.727 Punkten. Allerdings zeigt die gestrige Tageskasse im oberen Bereich eine latent ausbleibende Nachfrage, was den Docht auf der Kerze erklärt und ein kleiner Vorbote einer Korrektur sein könnte.

Ein Wochenschlusskurs oberhalb von 16.528 Punkten könnte noch einen Folgeanstieg an 16.822 und darüber sogar 16.927 Punkte implizieren, wobei die steile Rallye der letzten Tage in dieser Form nicht ins Endlose fortgesetzt werden kann. Sollte der DAX am Donnerstag dagegen zur Unterseite abdrehen und unter die Rekordstände aus Juli dieses Jahres von 16.528 Punkten zurücksetzen, würden die Hochs aus 2021 bei 16.290 Punkten und der dort befindliche EMA 50 in den Fokus der Händler rücken. Zweifelsfrei ist der DAX klar überkauft, Rücksetzer werden zunehmend wahrscheinlicher.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Donnerstag mit Zahlen zu den Investitionen aus Q3 und dem Index der Frühindikatoren für Oktober vorgelegt. China hat sein Handelsbilanzsaldo per November veröffentlicht. Deutschlands Zahlen zur Erzeugung im produzierenden Gewerbe per Oktober stehen in wenigen Minuten auf der Agenda, gefolgt von Italiens Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion aus Oktober um 10:00 Uhr.

Um 11:00 Uhr wird die europaweite Erwerbstätigenzahl aus Q3 gemeldet, bevor es mit Challenger Stellenstreichungen aus November der US-Amerikaner ab 13:30 Uhr weitergeht. Erstanträge sowie fortgesetzte Antrag auf Arbeitslosenhilfe steht wie gewohnt um 14:30 Uhr auf dem Plan.