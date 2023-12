HANNOVER RÜCK - Die Luft wird dünner!

Hannover Rück SE - WKN: 840221 - ISIN: DE0008402215 - Kurs: 220,000 € (XETRA)

In den vergangenen Wochen kam es in der Hannover-Rück-Aktie immer wieder zu neuen Allzeithochs, zuletzt am Dienstag. Zusammen mit dem Gesamtmarkt sorgte die gute Stimmung auch in den Anteilen von Hannover Rück für weitere Gewinne und die Aktie markierte ihr bisheriges Hoch bei 222,40 EUR. Dort setzten jedoch kurzfristige Verkäufe ein, denen man sich auch heute nur bedingt widersetzen konnte. Ist die Rally jetzt beendet?

Hierauf ist zu achten!

Beendet muss die aktuelle Rally noch nicht sein. Dies bedeutet jedoch nicht, die Aktie auf dem aktuellen Niveau blind zu kaufen. Man darf nicht vergessen, dass ein neues Allzeithoch auch bedeutet, dass die Aktie zumindest preislich gesehen noch nie so teuer war, wie jetzt.

Wenn in einem solchen Umfeld der Unternehmensgewinn und Co mitziehen, muss die Bewertung der Aktie mit dem neuen Hoch nicht zwingend zulegen. Oftmals ist es jedoch so, dass die Börse in ihren Erwartungen übertreibt, nach oben wie nach unten. Auf gut Deutsch könnte man sagen, die Kurse steigen in Erwartung zukünftig höherer Gewinne schneller, als das Unternehmen tatsächlich wächst. Das treibt natürlich auch die Bewertungen nach oben.

Mein Fahrplan

Zusammenfassend würde ich sagen, dass ein neues Allzeithoch zwar gerechtfertigt sein kann, ein günstiger Kurs wahrscheinlich aber anders aussieht. Die sollte man aktuell im Hinterkopf behalten, wenn man die Aktie im Depot hat oder überlegt, zu kaufen.

Analytisch könnten die nächsten Tage spannend werden. Sollten die Käufer den Preisbereich bis hin zu ca. 213 EUR erfolgreich verteidigen, könnte noch einmal eine Kaufwelle in Richtung 230 EUR folgen. Letztlich können auch Kurse darüber hinaus erreicht werden, schließlich stellen sich den Bullen keine Widerstände mehr entgegen.

Fazit: Das nachlassende Momentum in der aktuellen Rally der Hannover-Rück-Aktie gibt kurzfristig zu denken. Es könnte zu einer Korrektur kommen. Dabei ist vor allen Dingen auf den Preisbereich um 215 EUR zu achten, denn ein nachhaltiger Rückfall darunter erhöht das Risiko deutlicherer Korrekturverluste zurück auf 205 EUR.

Hannover Rück Aktie Chartanalyse

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)