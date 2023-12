Indexumstellungen S&P 500 und Nasdaq 100; News zu Nvidia, PayPal, Uber & mehr - Calling USA

In unserer Live-Schalte nach Silicon Valley geht es heute um die bevorstehenden Indexumstellungen im S&P 500 und Nasdaq 100.

In unserer Live-Schalte nach Silicon Valley geht es heute um die bevorstehenden Indexumstellungen im S&P 500 und Nasdaq 100. Uber und Palantir wurden als S&P-500-Kandidaten gehandelt, welche der beiden Aktien macht das Rennen? Und wer hat Chancen in den Nasdaq 100 aufzusteigen? Wie steht es um das Interesse für die neuen Chips von AMD, werden sie zur Gefahr für Nvidia? Was dürfen Anleger bei Adobe erwarten, wenn die Firma nächste Woche Ertragszahlen vorlegt? Zudem werfen wir einen Blick auf Meldungen von Tesla sowie das lang erwartete KI-System Gemini von Google. Des Weiteren nehmen wir PayPal unter die Lupe und berichten was der Pharmakonzern Johnson & Johnson mit mehreren tausend Techspezialisten im Silicon Valley vorhat.

