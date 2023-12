TUI - Der erste Hype ist vorbei

TUI AG - WKN: TUAG50 - ISIN: DE000TUAG505 - Kurs: 6,930 € (XETRA)

Nachdem TUI gestern die jüngsten Geschäftszahlen vorlegte und einen Ausblick auf das kommende Jahr warf, konnte der Aktienkurs kräftig anziehen. Mein Kollege Reinhard Hock hat darüber bereits ausführlich berichtet. Im frühen Donnerstagshandel hat sich die Lage etwas beruhigt. Die Aktie kann zwar noch einmal ein neues Hoch erreichen, vergleichbar mit dem gestrigen Kaufdruck ist dies aber nicht.

Alter Widerstandsbereich belastet!

Für das heutige Verhalten gibt es durchaus ein paar plausible Gründe. So dürften die Käufer mit den Kursgewinnen in dieser Woche bereits einiges an Potenzial verbraucht haben. Erschwerend kommt hinzu, dass die Kurse auf den zentralen Widerstandsbereich bei 7,12-7,41 EUR zulaufen. In Kombination könnte dies in den kommenden Tagen für eine deutlich ruhigere Phase sorgen. Große Sorgen müssen sich die Bullen aber noch nicht machen. Selbst in den kleinen Zeitebenen sind noch keine bärischen Signale zu erkennen.

Fazit: Das Interesse an der TUI-Aktie ist weiterhin hoch, das zeigt auch die heutige Handelsaktivität auf Tradegate. Kein Wunder, denn fundamental unterfüttert könnte die Aktie auch in den kommenden Tagen weiter neue Hochs erreichen. Hier wären kurzfristige Gewinne in Richtung 7,50 EUR möglich. Im dortigen Widerstandsbereich sollte jedoch auch mit Konsolidierungen und Korrekturen gerechnet werden. Dass die gesamte Kaufwelle dieser Woche direkt abverkauft wird, ist zwar nicht unmöglich, würde ich derzeit aber nicht favorisieren.

TUI Aktie Chartanalyse

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)