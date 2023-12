VONOVIA - Das Revival! Die Aktie ist zurück.

Vonovia SE - WKN: A1ML7J - ISIN: DE000A1ML7J1 - Kurs: 26,520 € (XETRA)

Das sich seit Wochen abkühlende Zinsumfeld beginnt die Schlinge um den Hals des Immobilienmarkts zu lockern. Seit April dieses Jahres steigt die Aktie von Vonovia. Zunächst mehrmonatig in einem instabilem Kursmuster, einer so genannten bären Flagge, die dem roten EMA200 bei 22,00 EUR aufsass. Seit September pendelte das Kursgeschehen im Bereich dieses gleitenden Durchschnitt hin und her. Seit 4 Wochen steigt der Aktienkurs auf ein neues Bewegungshoch an. Der Anstieg über 24,41 EUR hat nun ein mittelfristiges Kaufsignal mit Zielmarke bei 34,23 EUR generiert.

Dünner grau gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke schwach Normal schwarz gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke mittel Dicker schwarz gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke gut Dicker blau gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke sehr gut

Der EMA200 bei derzeit 22,63 EUR ist ab jetzt die entscheidende Unterstützung nach unten.

Vonovia SE Chartanalyse & Trading

Vonovia SE - Langfristige Kurshistorie

(© stock3 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)