Airbus: Mit Momentum zum All Time High!

Airbus erhält einen Milliardenauftrag von Cathay Pacific, wobei der Kauf der Airbus-Maschinen einen Listenwert von rund 2,7 Milliarden Dollar hätte. Für die Fluggesellschaft ist das die größte Auftragsvergabe für Frachtmaschinen seit 16 Jahren. Der Auftrag an Airbus gliedert sich in sechs Frachtmaschinen des Typs A350. Hinzu komme die Option auf 20 weitere Maschinen, teilte Cathay am vergangenen Freitag in Hongkong mit. Die Auslieferungen sollen ab 2027 beginnen und bis Ende 2029 abgeschlossen werden. Das Unternehmen hat eine der größten Cargo-Flotten weltweit. Mit dem Auftrag schlug Airbus den US-Rivalen Boeing aus dem Rennen. Der Auftragsbestand von Cathay Pacific umfasst auch 49 Airbus A320neo und A321neo, die bis 2029 eingeflottet werden sollen.

Zum Chart

Ab Ende Mai 2021 können sich die bis dahin im Einklang verlaufenden Aktienkurse zwischen den beiden Flugzeugbauer Airbus und Boeing entkoppeln, indem sich Airbus nach oben absetzen konnte. Bis zum letzten Freitag hat der Kurs von Airbus mit 141,84 Euro den von Boeing um 14,01 Prozentpunkte überflügeln können. Spätestens Anfang August 2021 waren die Turbulenzen, hervorgerufen durch die Coronamaßnahmen, verdaut und Airbus bildete eine Seitwärtskonsolidierung auf hohem Niveau mit der Supportzone bei 90,32 Euro aus. Die Konsolidierung wurde Ende Oktober 2022 von einem Aufwärtstrend abgelöst, der am 12. September 2023 gebrochen wurde. Es folgte eine Bodenbildung beim Support auf Höhe von 120,92 Euro. Im Zuge des Kursanstiegs ausgehend vom Support markierte das Airbus-Papier am letzten Freitag ein All Time High bei 141,84 Euro. Dabei wurde das bisherige All Time High vom 22. Januar 2020 bei 139,24 Euro übertroffen. Fundamental betrachtet sollte der Gewinn pro Aktie von 5,40 Euro im Jahre 2023 auf 8,70 Euro im Jahre 2025 ansteigen. Das entsprechende erwartete KGV sinkt unter dieser Prämisse von 25,61 auf aktuell 15,91 für das Jahr 2025. Unter diesem Gesichtspunkt könnte der Kurs getragen vom Momentum noch auf 155,01 Euro ansteigen.