IRW-News: First Phosphate Corp.: First Phosphate und Ultion Technologies unterzeichnen Absichtserklärung hinsichtlich Erwerb von kommerzieller LFP/LFMP-Produktionstechnologie

IRW-PRESS: First Phosphate Corp.: First Phosphate und Ultion Technologies unterzeichnen Absichtserklärung hinsichtlich Erwerb von kommerzieller LFP/LFMP-Produktionstechnologie

First Phosphate und Ultion Technologies unterzeichnen Absichtserklärung hinsichtlich Erwerb von kommerzieller LFP/LFMP-Produktionstechnologie und Abnahme von 6.000 Tonnen aktivem Kathodenmaterial auf LFP-Basis pro Jahr für Spezialprodukte

Saguenay, Quebec - 11. Dezember 2023 / IRW-Press / - First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE: PHOS) (OTC Pink: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Ultion Technologies Inc (Ultion) aus Las Vegas (Nevada) eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) hinsichtlich des Erwerbs einer nicht-exklusiven, unbefristeten Lizenz für die Technologie zur Herstellung von aktivem Kathodenmaterial (CAM) auf Basis von Lithiumeisenphosphat (LFP) und Lithiumeisenmanganphosphat (LFMP) unterzeichnet hat.

Die LFP-Technologie, die Gegenstand dieser MOU ist, kommt derzeit in zwei Anlagen zum Einsatz, eine mit einer Kapazität von 10.000 Tonnen pro Jahr und die andere mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen pro Jahr. Der Marktwert von 50.000 Tonnen LFP CAM kann auf der Grundlage der jüngsten Marktpreise auf 625.000.000 USD bis 1.250.000.000 USD geschätzt werden. Die LFMP-Technologie, die Gegenstand dieser MOU ist, befindet sich derzeit in der Entwicklung und erreicht derzeit eine Produktion von mehreren Tonnen pro Monat.

Die Vereinbarung ist insofern für das Unternehmen von Bedeutung, als sie eine bewährte, kommerziell nutzbare LFP-Produktionstechnologie sowie eine Einstiegsmöglichkeit in das Marktsegment der LFP-CAM-Spezialprodukte bietet, so CEO John Passalacqua. Wir bauen unseren Einstieg in die LFP-CAM-Produktion sorgfältig und systematisch auf. Der Zugang zu verschiedenen LFP-Produktionstechnologien reduziert unser Technologierisiko und ermöglicht es uns, unser Engagement in der Branche zu diversifizieren, indem wir verschiedene Märkte und unterschiedliche Kundenbedürfnisse bedienen.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit First Phosphate bei der Entwicklung einer Lieferkette für Lithiumbatterien in Nordamerika, meint Dr. Johnnie Stoker, CEO von Ultion. Mit seiner sicheren Quelle von hochreinem Erz und seinem Engagement für die Entwicklung der nachgelagerten Verarbeitung von aktiven Kathodenmaterialien wird First Phosphate ein wichtiger Akteur in der LFP/LFMP-Lieferkette werden. Es ist unerlässlich, dass diese Materialien in unserer Region hergestellt werden.

Die Vereinbarung zwischen den Parteien sieht Folgendes vor:

- Ultion gewährt First Phosphate eine voll bezahlte, unentgeltliche, unbefristete Lizenz für die Übertragung der LFP-CAM-Produktionstechnologie.

- Ultion überträgt alle Dokumente, die First Phosphate für den kommerziellen Einsatz der erworbenen LFP-CAM-Technologie benötigt (das Technologie-Dokumentenpaket).

- Ähnlich wie das LFP-Technologiedokumentenpaket wird ein Technologiedokumentenpaket alle Dokumente, Technologien und Informationen in Bezug auf LFMP enthalten. Es wird auch alle Änderungen oder Modifikationen an den Anlagen beinhalten, die erforderlich sind, um LFMP mit denselben Anlagen herzustellen, die für die LFP-Produktion ausgelegt sind.

- Ultion wird First Phosphate unter bestimmten Bedingungen auch die folgenden Dienstleistungen anbieten: Beschaffung und Installation der Ausrüstung, technische Unterstützung, Planung der Ausrüstung, Inbetriebnahme und Personalschulung.

- First Phosphate kann eine oder beide Technologien erwerben sowie eine zusätzliche Gebühr zahlen, um sich das Exklusivrecht für die LFMP-Technologie für den nordamerikanischen Markt zu sichern.

- First Phosphate wird sich darum bemühen, Ultion mit bis zu 2.000 Tonnen LFP-CAM pro Jahr für die Herstellung von LFP-Batteriezellen für Spezialprodukte zu beliefern. Ultion plant, im Jahr 2025 mit der Produktion zu beginnen, wofür bis zu 500 Tonnen LFP-CAM benötigt werden, und die Produktion bis 2029 auf die Vollkapazität von bis zu 2.000 Tonnen hochfahren.

- Zusätzliche Zellproduktionspartner und -anlagen in Verbindung mit Ultions Expansion werden, wie empfohlen, voraussichtlich auch LFP von First Phosphate verwenden. Es wird erwartet, dass jede zusätzliche Anlage bis 2030 auf einen jährlichen Verbrauch von mindestens 2.000 Tonnen LFP/LFMP-CAM hochgefahren wird. Ultion zieht derzeit mindestens zwei weitere Produktionsanlagen von Partnern in Erwägung.

- Diese Absichtserklärung tritt am Tag ihrer Unterzeichnung in Kraft und bleibt so lange wirksam, bis die Vertragsparteien eine endgültige schriftliche Vereinbarung treffen oder bis 365 Tage verstrichen sind, je nachdem, was zuerst eintritt.

Diese Absichtserklärung mit Ultion und die am 13. September 2023 unterzeichnete Absichtserklärung mit American Battery Factory verschafft First Phosphate ein Mindestabnahmepotenzial von insgesamt 46.000 Tonnen LFP CAM, das ab 2026 langsam umgesetzt und bis 2028/2029 gesteigert werden soll.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate ist ein Mineralerschließungsunternehmen, das sich gänzlich der Gewinnung und Reinigung von Phosphat zur Herstellung von aktivem Kathodenmaterial für die Lithiumeisenphosphat-(LFP)-Batterieindustrie verschrieben hat. First Phosphate ist bestrebt, mit hohem Reinheitsgrad, auf verantwortungsvolle Art und Weise und mit voraussichtlich geringem CO2-Fußabdruck zu produzieren. First Phosphate plant, sich direkt vertikal von der Abbauquelle in die Lieferketten größerer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren, die aktives LFP-Kathodenmaterial in Batteriequalität benötigen, das aus einer konsistenten und sicheren Lieferquelle stammt. First Phosphate besitzt in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in der kanadischen Provinz Quebec über 1.500 km² an lizenzfreien bezirksgroßen Landansprüchen, die es aktiv erschließt. Die Konzessionsgebiete von First Phosphate bestehen aus seltenem Anorthosit-Phosphat-Eruptivgestein, das im Allgemeinen hochreines Phosphatmaterial ohne hohe Konzentrationen von schädlichen Elementen liefert.

Über Ultion Technologies

Ultion ist ein Privatunternehmen mit Sitz in den USA, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Batteriematerialien, -zellen und -packs in Nordamerika konzentriert. Mitglieder der technischen und operativen Teams von Ultion sind seit über 20 Jahren maßgeblich an der Vermarktung und Produktion von Lithium-Ionen-Materialien, -Zellen und -Paketen beteiligt, insbesondere auf LFP-Basis. Ultion hat wertvolle Technologien und Know-how für die Produktion von aktiven Kathodenmaterialien (CAM) - einschließlich LFP und LFMP - entwickelt und/oder erworben. Ultion plant, seine Aktivitäten in Nordamerika mit seiner ersten Anlage für die Produktion von Lithium-Ionen-Zellen und -Packs bis 2025 zu erweitern. Die erste Anlage wird eine Zellproduktion im Umfang von bis zu 1 GWh ermöglichen, und Ultion prüft auch die Aufnahme einer zusätzlichen Zell- und Packproduktion an verschiedenen Standorten in den USA, Kanada und Mexiko.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Jérôme Cliche, VP, Business Development

jerome@firstphosphate.com

Tel: +1 (514) 815-8799

Investor Relations: investor@firstphosphate.com

Media Relations: media@firstphosphate.com

Website: www.FirstPhosphate.com

Folgen Sie First Phosphate:

Twitter: https://twitter.com/FirstPhosphate

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/first-phosphate/

Zukunftsgerichtete Informationen und Warnhinweise

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie können, sollten, antizipieren, erwarten, potenziell, glauben, beabsichtigen oder die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über: die Überzeugung des Unternehmens, dass das Anorthosit-Phosphat-Eruptivgestein in Quebec eine unerschlossene Quelle für hochreines Phosphat ist, das potenziell abgebaut und in große Mengen gereinigter Phosphorsäure (PPA) umgewandelt werden kann, um den Bedarf Nordamerikas an der Produktion von aktivem Material für LFP-Kathoden zu decken und die Elektrifizierungsziele zu erreichen; und die Pläne und Ziele des Unternehmens im Hinblick auf Gesetzes- und Rechtsänderungen, die genannten Vorteile und die entsprechenden Zeitpläne.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung beruhen auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen, und zwar: die Fähigkeit des Unternehmens, sich direkt in die Funktionen bestimmter großer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Claims in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in Quebec zu erschließen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Pläne für die Entwicklung eines LFP-CAM-Herstellungsgeschäfts in Nordamerika umzusetzen; die Fähigkeit des Unternehmens, die potenziellen Vereinbarungen mit staatlichen und anderen Stellen, die potenzielle Entwicklung von Partnerschaften, Beziehungen und Kunden und die daraus resultierenden Vorteile zu realisieren; und die Fähigkeit des Unternehmens, die Pläne und Ziele im Hinblick auf Gesetzes- und Rechtsänderungen, die genannten Vorteile und die entsprechenden Zeitpläne zu verwirklichen.

Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Unfähigkeit des Unternehmens, sich direkt in die Funktionen bestimmter großer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, seine Claims in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in Quebec zu erschließen, die Unfähigkeit des Unternehmens, seine Pläne für die Entwicklung eines LFP-CAM-Herstellungsgeschäfts in Nordamerika umzusetzen; die Unfähigkeit des Unternehmens, die potenziellen Vereinbarungen mit staatlichen und anderen Stellen, die potenzielle Entwicklung von Partnerschaften, Beziehungen und Kunden und die daraus resultierenden Vorteile zu realisieren; und die Unfähigkeit des Unternehmens, die Pläne und Ziele im Hinblick auf Gesetzes- und Rechtsänderungen, die genannten Vorteile und die entsprechenden Zeitpläne zu verwirklichen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Die Leser werden ferner davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72963

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72963&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA33611D1033

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.