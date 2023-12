NETFLIX – Aktie wieder auf dem Rückzug?

Netflix Inc. - WKN: 552484 - ISIN: US64110L1061 - Kurs: 465,845 $ (Nasdaq)

Der Dezember präsentiert sich in der Netflix-Aktie historisch bedingt schwierig. Saisonal konnte die Aktie in diesem Monat in den vergangenen zehn Jahren nur selten zulegen. Andererseits aber hielten sich auch die Verluste in Grenzen. Eine Entwicklung, auf die Trademate-Experte Bernd Senkowski bereits Ende November hinwies. Stock3-Plus-Leser wurden hier auf eine potenzielle Short-Chance aufmerksam gemacht, die sich zuletzt gut entwickelte.

Achterbahnfahrt der Gefühle

Des einen Freud ist bekanntlich des anderen Leid. Gerade Anlegern wird die derzeitige Entwicklung nicht gefallen. Diese dürften bereits durch den turbulenten Sommer und die Mitte Oktober gestartete Jahresendrally emotional gefordert worden sein. Die oben angesprochene Korrektur startete ungünstiger Weise jedoch genau am Jahreshoch und das dürfte Investoren den nächsten Schrecken eingejagt haben. Immerhin ist die Aktie von hier aus damals um fast 30 % eingebrochen, bevor die Bullen zurückkehrten.

Netflix enorm volatil

Mit dieser Entwicklung in den vergangenen knapp sechs Monaten steht vor allen Dingen fest, dass die Netflix-Aktie extrem volatil unterwegs ist. Dieser Aspekt könnte sich jetzt rächen. Im Zuge der aktuellen Rally hinterließ die Aufwärtsbewegung nämlich kaum nennenswerte Unterstützungen nahe dem aktuellen Kursgeschehen. Wirklich markant ist erst der Preisbereich bei 415-395 USD. Damit ergeben sich selbst nach den jüngsten Kursverlusten noch weitere Risiken im Bereich von 8-12 %. Zudem müsste erst einmal das bisherige Jahreshoch unter Widerstandsbereich ab ca. 278 USD nachhaltig überwunden werden, um weiteres Aufwärtspotenzial freizumachen.

Trading kannst Du nicht nur lernen, Du musst es auch! Ich helfe Dir dabei! Die Trader-Ausbildung! Zeit, alte, erfolglose Routinen zu durchbrechen und den Weg zu gehen, den JEDER erfolgreiche Trader gegangen ist! Jetzt informieren!

Netflix Inc. Aktie Chartanalyse

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)