Vonovia: Chance von 67,58 Prozent p.a.!

Trotz rasant steigender Zinsen, höherer Baukosten und sinkender Immobilienpreise werden die Investoren von Vonovia zunehmend zuversichtlicher. Positiv aufgenommen wurden die Zahlen für das dritte Quartal 2023, die am 3. November veröffentlicht wurden. Die Aktien stiegen an diesem Tag um rund fünf Prozent. Was sind die Gründe dafür, dass immer mehr Investoren bei Vonovia einsteigen? Ein Grund ist die Fähigkeit des Immobilienkonzerns, durch den Verkauf von Teilen des Wohnungsbestandes Liquidität zu generieren. Darüber hinaus löste die Zinspause der US-Notenbank eine drastische Erholung aus. Die Anleger hoffen nun auf sinkende Zinsen im nächsten Jahr, was für Vonovia mit Schulden von über 40 Milliarden Euro eine deutliche Entlastung bedeuten würde.

Zum Chart

Heute, Dienstag 14:30 MEZ wird in den USA der Verbraucherpreisindex veröffentlicht. Diese Rate wirkt sich außerdem auf den Zinsentscheid der US-Notenbank am morgigen Mittwoch aus. Eine Enttäuschung der Marktteilnehmer würde sich unmittelbar auf den Kursverlauf der zinssensitiven Vonovia-Aktie auswirken. Die gesunkene Zinserwartung hat auch bisher zu einem Kursanstieg des größten deutschen Immobilienunternehmens geführt. Am 28. März 2023 stoppte der freie Fall des Aktienkurses von Vonovia bei 15,27 Euro. Dies war der vorläufige Tiefpunkt einer 19-monatigen Abwärtssequenz. Die folgende Kurssteigerung setzte sich bis zum Widerstand bei 24,07 Euro fort. Für eine weitere Erleichterung sorgte die jüngste Zinspolitik der EZB und die Entwicklung der Inflation in Deutschland. Die EZB beließ den Leitzins stabil auf 4,5 Prozent. Die deutsche Inflationsrate ging im Oktober 2023 im Vergleich zum Vorjahr auf 3,8 Prozent zurück. Für ein so zinssensitives Geschäftsmodell wie jenes von Vonovia sind dies gute Nachrichten. Der Kurs legte seit 23. Oktober 2023 wieder um rund 35 Prozent zu. Die nächste Hürde wartet für den Kursverlauf in Form des gewichtigen Widerstandes bei 28,25 Euro. Die beiden Knock-out Schwellen des weiter unten im Text vorgestellten Inline-Optionsscheines könnten aber aufgrund der zu überwindenden Widerstände bis zum Ausübungszeitpunkt unangetastet bleiben.