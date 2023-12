Britische Behörde prüft Unilever-Produkte auf Nachhaltigkeit

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangalore (Reuters) - Die britischen Wettbewerbshüter wollen die Umweltfreundlichkeit einiger Haushaltsprodukte des Konsumgüterkonzerns Unilever genauer unter die Lupe nehmen.

Der Hersteller von "Dove"-Seife und "Ben & Jerry's"-Eiscreme übertreibe möglicherweise, wenn es um seine Angaben zur Nachhaltigkeit bestimmter Produkte geht, teilte die Aufsichtsbehörde CMA am Dienstag mit. "Wir werden diese Behauptungen überprüfen, um zu sehen, ob sie stimmen", sagte CMA-Chefin Sarah Cardell. Damit wolle sie sicherstellen, dass Kunden nicht in die Irre geführt werden.

Unilever wies die Vermutungen umgehend zurück. "Wir sind überrascht und enttäuscht über die Ankündigung der CMA", erklärte ein Konzernsprecher. Die Behauptungen des Unternehmens seien in keiner Weise irreführend. Unilever werde mit der CMA zusammenarbeiten und weiterem Informationsbedarf nachkommen.

Der Schritt ist Teil einer umfassenderen Untersuchung der britischen Behörden zum Thema Greenwashing. Die CMA hatte im Januar eine umfassendere Untersuchung eingeleitet und sich damit den Regulierungsbehörden in den USA und Europa angeschlossen, die gegen potenziell falsche Nachhaltigkeits-Behauptungen von Unternehmen vorgehen. In der vergangenen Woche hatte die britische Werbeaufsicht bereits der Lufthansa untersagt, für "nachhaltiges Fliegen" zu werben. In ähnlich gelagerten Fällen verbot sie den Airlines Air France und Etihad, mit Behauptungen zum Einsatz für Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu werben. Offizielle Ermittlungen gegen andere Unternehmen gebe es zum jetzigen Zeitpunkt keine.

