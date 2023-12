COVESTRO – Beste Chancen für …

Covestro AG - WKN: 606214 - ISIN: DE0006062144 - Kurs: 50,080 € (XETRA)

Die charttechnische Verfassung in der Covestro-Aktie ist relativ schnell erklärt. Im Sommer kam es newsbedingt zu einem Hype und einer Rally bis in den Bereich von 50 EUR. Im Anschluss an diese Party der Bullen gab es weder ausreichend Kaufinteresse noch Verkaufsinteresse, um die Aktie weit zu bewegen. Die Folge war eine Range zwischen ca. 46,21 EUR auf der Unterseite und ca. 50,50 EUR auf der Oberseite. Den einen Ausbruchsversuch im September ignorieren wir einmal gepflegt, denn Auswirkungen hatte dieser nicht.

Rally oder Fehlausbruch?

In diesem Umfeld probieren die Bullen aktuell den zweiten Ausbruch. In den vergangenen Tagen konnte der Widerstandsbereich bereits spürbar überwunden werden. Bei 51,62 EUR war jedoch Schluss und die Aktie setzte zum Pullback an. Damit tickt jetzt die Uhr.

Im bullischen Szenario sollten die Käufer den Bereich bis hin zu ca. 49,70 EUR erfolgreich verteidigen. Gelingt dies, könnte der Widerstandsbereich um 50,50 EUR erneut unter Druck und idealerweise überwunden werden, sodass die Kurse weiter in Richtung 53,02 EUR oder sogar darüber hinaus durchstarten.

Fakt ist aktuell jedoch auch, dass die Bullen in der Beweispflicht sind. Ohne ein neues Hoch oberhalb von 51,62 EUR könnte es sich bei dem jüngsten Kursanstieg nur um einen überschießenden Move innerhalb der Range handeln. In diesem Fall dürften die Kurse in den kommenden Tagen wieder auf 48,52 EUR und sogar zum unteren Support bei 46,21 EUR zurückfallen.

Fazit: Wer sich die Covestro-Aktie ins Depot legen möchte, wird jetzt genau hinschauen. Können die Bullen den Bereich um 49,71 EUR verteidigen, stellt dies eine interessante, aber nicht risikolose Chance dar. Wichtig wäre im nächsten Schritt, dass die Kurse zügig auf ein neues Hoch oberhalb von 51,62 EUR anziehen. Bis dahin aber ist nur von einem überschießenden Fehlausbruch auszugehen - bis zum Beweis des Gegenteils.

Covestro Aktie Chartanalyse

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)