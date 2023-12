SIEMENS - Time to say Goodbye?

Siemens AG - WKN: 723610 - ISIN: DE0007236101 - Kurs: 164,040 € (XETRA)

Die Börse schreibt wirklich einmalige Geschichten, was meiner Meinung nach auch auf die Jahresendrally in der Siemens-Aktie zutrifft. Ausgehend von ca. 119 ist der Aktienkurs in den letzten Tagen bis auf über 165 EUR angestiegen. Damit hat man die gesamten Korrekturverluste seit Mitte Juni auf Schlag pulverisiert und steht nun direkt vor dem Allzeithoch und genau darin liegt das Problem.

Freud und Leid zugleich!

Als Trader und Anleger in der Siemens-Aktie ist man derzeit hin- und hergerissen. Ohne Zweifel dominieren aktuell die Käufer das Geschehen und man darf sich über die wirklich außergewöhnlichen Kursgewinne im November und bisherigen Dezember freuen.

Auf der anderen Seite aber dürfte die Aktie damit klar überkauft oder anders formuliert, zu teuer sein. Eine Konsolidierung bzw. Korrektur täte der Aktie sicherlich gut, zumal die Bullen jetzt auf den Widerstandsbereich ab ca. 164 EUR treffen.

Dieses Risiko dürfte Anleger Unbehagen bereiten, denn im Rahmen einer Konsolidierung könnte sich die extreme Aufwärtsdynamik der letzten Wochen rächen. Auf dem Weg nach oben wurden keine Unterstützungen ausgebildet, die die Aktie im Falle neu aufkommender Verkäufe auffangen könnten. Es fehlt schlicht und ergreifend die Orientierung, zumindest eine, die nahe am derzeitigen Kursgeschehen liegt.

Fazit: Im aktuellen Preisbereich ist die Siemens-Aktie für mich kein Kauf mehr. Ich halte sie nicht nur für zu teuer, sondern auch zu anfällig für Korrekturen. Vor allen Dingen die Tatsache, dass diese relativ unkalkulierbar sind, bereitet mir Sorgen. Es ist gut möglich, dass eine Konsolidierung nur bis ca. 160 EUR reicht, genauso gut aber könnte der Kurs zügig auch wieder auf 150-144,50 EUR einbrechen. Für mich ist die Aktie unter diesen Bedingungen maximal ein „Hold“ und wäre ich investiert, würde ich mich über die Gewinne freuen und einen Teil davon realisieren. Letztlich aber muss jeder hier seine eigenen Entscheidungen in einem unsicheren Umfeld treffen.

Siemens Aktie Chartanalyse

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)