Essential Utilities schüttet Dividende aus

Der amerikanischer Versorger Essential Utilities Inc. (ISIN: US29670G1022, NYSE: WTRG) wird den Aktionären eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,3071 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Die Auszahlung erfolgt am 1. März 2024 (Record date: 9. Februar 2024). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 1,2284 US-Dollar ausgeschüttet.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 35,59 US-Dollar (Stand: 12. Dezember 2023) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,45 Prozent. Der Konzern (inklusive der Vorgesellschaften) zahlt schon seit 79 Jahren eine Dividende an seine Investoren. In den letzten 32 Jahren wurde die Ausschüttung 33 Mal angehoben.

Essential Utilities mit Firmensitz in Bryn Mawr, im US-Bundesstaat Pennsylvania, bietet Infrastruktur und Dienstleistungen für die Trinkwasser- und Abwasserbehandlung. In neun US-Bundesstaaten werden rund 5,5 Mio. Kunden betreut. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2023 betrug der operative Umsatz 411,26 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 434,62 Mio. US-Dollar). Der Gewinn lag bei 80,08 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 68,64 Mio. US-Dollar).

Der Wert liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 25,45 Prozent im Minus (Stand: 12. Dezember 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 9,76 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de