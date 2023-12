Kreise: Apple droht in EU Ungemach wegen Appstore-Regeln für Musikstreamer

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Dem US-Elektronikriese Apple könnte in der Europäischen Union eine harte Strafe wegen mutmaßlich missbräuchlicher Regeln in seinem Appstore drohen. Eine noch zu finalisierende Entscheidung der Brüsseler EU-Kommission würde es Apple untersagen, Musikstreaming-Konkurrenten wie Spotify daran zu hindern, Verbrauchern außerhalb des Apple-Appstores Abonnements anzubieten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf informierte Personen. Ein entsprechender Beschluss stehe früh im neuen Jahr an, hieß es weiter.

Perspektivisch droht den Kaliforniern ein Bußgeld in Höhe von bis zu zehn Prozent des Jahresumsatzes, allerdings wird eine solche Maximalstrafe selten verhängt. Spotify hatte sich vor vier Jahren über das Geschäftsgebaren Apples beschwert. Die Brüsseler Behörde wollte die Informationen nicht kommentieren. Die Apple-Aktie zeigte sich im US-Handel unbeeindruckt und lag zuletzt ein Prozent im Plus./men/ck