MICROSOFT - Auf zum Jahresendspurt?

OE Turbo Bull auf Microsoft - WKN: KJ05NB - ISIN: DE000KJ05NB5 - Kurs: 1,610 € (Citi)

OE Turbo Bull auf Microsoft - WKN: KJ1JQZ - ISIN: DE000KJ1JQZ8 - Kurs: 4,510 € (Citi)

Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 374,356 $ (Nasdaq)

OE Turbo Bull auf Microsoft - WKN: KJ06CE - ISIN: DE000KJ06CE0 - Kurs: 1,730 € (Citi)

Die Microsoft-Aktie befindet sich in einer sehr langfristigen Rally. Am 18. Juli 2023 markierte die Aktie ein Allzeithoch bei 366,78 USD. Dieses Hoch durchbrach sie am 10. November. Der anschließende Aufwärtsschub führte die Aktie auf das aktuelle Allzeithoch bei 384,30 USD.

Nach diesem Hoch fiel die Aktie knapp unter das alte Rekordhoch zurück. Sie fand am 04. Dezember ein Tief bei 362,90 USD. Seitdem versucht der Wert eine Bodenbildung innerhalb eines aufsteigenden Dreiecks. Die Durchbruchslinie wird durch die Widerstandszone zwischen 374,18 USD und 374,46 USD gebildet. Gestern kletterte der Wert im späten Handel an diese Durchbruchslinie.

In meinem Musterdepot Active Trading habe ich am 13. Oktober 2023 eine Position in der Aktie eröffnet. Am 16. Oktober habe ich zusätzlich noch ein Hebelprodukt auf Microsoft (Isin: DE000KJ1JQZ8) gekauft. Am 04. Dezember habe ich einen weiteren Trade mit einem Hebelzertifikat (Isin: DE000KJ05NB5) gestartet. Und aktuell läuft erneut ein Trade mit einem Hebelzertifikat (Isin: DE000KJ06CE0). In der Aktie habe ich am 10. November und am 29. November mit einem Plus von 8,98% bzw. 10,69% Teilverkäufe vorgenommen. Aktuell befindet sich noch eine kleine Position im Depot. Die Trades mit den Hebelzertifikaten brachten Gewinne von 115,04% bzw. 40,28%. Die restliche Aktienposition liegt mit 9,84% im Plus, das laufende Hebelzertifikat notiert auf Einstand. Das Depot ist Teil von stock3 Trademate bzw. stock3 Ultimate. Ihr könnt eines der beiden Pakete 14 Tage kostenlos testen.

Neues Rallysignal, wenn …

Das Chartbild der Microsoft-Aktie macht auf mittelfristige Sicht einen bullischen Eindruck. Das mittelfristige Ziel liegt bei ca. 425,18 USD. Eine neue Kaufwelle in Richtung dieses Ziels kann starten, wenn es zu einem Ausbruch über die Widerstandszone zwischen 374,18 USD und 374,46 USD käme. Dann könnte die Aktie schnell an ihr Allzeithoch zurückkehren und hätte gute Chancen auf einen Ausbruch.

Sollte der Wert allerdings aus dem aufsteigenden Dreieck nach unten rausfallen, würde eine weitere Konsolidierungswelle in Richtung 353,61 USD oder sogar 349,67-346,09 USD drohen.

Fazit: Die Microsoft-Aktie könnte ihre Konsolidierung in Kürze beenden und zu einer weiteren Rally ansetzen.

Microsoft-Aktie

Transparenzhinweis: Die im Artikel vorgestellten Derivate werden durch die Redaktion ausgesucht. Wir arbeiten aber mit ausgewählten Emittenten zusammen, die mit der stock3 AG in einer Geschäftsbeziehung stehen.

Bitte beachten Sie: Der Handel mit Derivaten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann unter Umständen zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)