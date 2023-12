PFIZER - Prognose für 2024 enttäuscht, Aktie fällt weiter

Pfizer Inc. - WKN: 852009 - ISIN: US7170811035 - Kurs: 28,580 $ (NYSE)

Wie Pfizer heute mitgeteilt hat, soll der Umsatz im Jahr 2023 eine Spanne zwischen 58,5 und 61,5 Mrd. USD erreichen. Damit würde er sich nur marginal gegenüber der aktuellen Markterwartung für 2023 von 59,2 Mrd. USD verbessern, im schlechtesten Fall sogar weiter sinken. Der Markt hatte hingegen einen Umsatzanstieg in Richtung 63 Mrd. USD erwartet.

Gewinn deutlich unter Markterwartung

Beim Ergebnis je Aktie stellen die Verantwortlichen eine Spanne zwischen 2,05 und 2,25 USD in Aussicht. Dabei berücksichtigt sind bereits anlaufende Kosten durch die Seagen-Transaktion. Die Übernahme des Biotech-Unternehmens wurde erst in dieser Woche final genehmigt. Seagen soll 2024 rund 3,1 Mrd. USD an Umsatz beisteuern. Der Marktkonsens sah für Pfizer dagegen einen deutlichen Gewinnsprung auf über 3,00 USD je Aktie voraus. Selbst wenn man den Verwässerungseffekt des Seagen-Deals von 0,40 USD je Aktie herausrechnet, läge der Gewinn je Aktie mit 2,55 USD weit unter diesem Wert.

Damit ist klar: Die Analysten werden ihre Modelle massiv überarbeiten, die Gewinnschätzungen für 2024 werden gesenkt. Rechnet man mit 2,15 USD je Aktie Gewinn, käme der Pharmatitel auf Basis des gestrigen Schlusskurses auf ein KGV von 13. Das ist sicherlich nicht abgehoben, es gibt aber für diesen Preis auch Pharmaunternehmen, die stabiler wachsen.

Fazit: Nach dem Horrorjahr 2023 scheint es länger zu dauern, bis Pfizer wieder in die Spur kommt. Als antizyklische Idee habe ich mir den Pharmawert für 2024 vorgemerkt. Bislang sind aber noch keinerlei Anzeichen einer Bodenbildung erkennbar. In den kommenden Tagen wird es Analystenabstufungen hageln. Im Fokus steht nun die langfristige Unterstützungszone um 27,50 USD.

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)