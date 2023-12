Philadelphia Semiconductor Index: Rekordhochs im Visier

Der Philadelphia Semiconductor Index (SOX) versucht sich derzeit über seine aktuellen Sommerhochs hinwegzusetzen und direkt an die Rekordstände aus Anfang 2022 anzuknüpfen. Die Wahrscheinlichkeit hierfür steht nach charttechnischer Auswertung sehr gut, aber auch für neuerliche Rekordstände und eine anhaltende Kursrallye.

Die erste Kaufwelle ausgehend von den Tiefs aus 2022 bei 2.089 Punkten folgte auf 3.875 Zähler bis Juli dieses Jahres. Anschließend erfolgt eine dreiwellige Konsolidierungsbewegung zurück auf das markante Unterstützungsniveau von 3.156 Punkten. Genau an dieser Stelle traf das Barometer auch auf den EMA 200 (Woche) und konnte diesen als Sprungbrett für neuerliche Jahreshochs nutzen.

Derzeit steuert das Technologiebarometer nun seine Hochs aus 2022 bei 4.068 Punkten an und dürfte diese in 2024 nach charttechnischer Lesart sogar deutlich übertreffen. Mittelfristige Kursgewinne an 4.667 Punkte kämen nicht überraschend.

Für größere Verkaufssignale müsste dagegen der seit Oktober letzten Jahres laufende Aufwärtstrend gebrochen werden, dieses Szenario wurde mit einem Kursrutsch unter 3.400 Punkte einhergehen und sofortiges Korrekturpotenzial zurück auf den 200-Wochen-Durchschnitt bei 3.203 Punkten auslösen. Eine weitere Unterstützung darunter findet der SOX-Index bei 2.848 Punkten vor.