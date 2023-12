ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Pfizer auf 32 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pfizer nach Zielvorgaben für das kommende Jahr von 37 auf 32 US-Dollar gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die Prognosen des Pharmariesen für 2024 lägen sowohl unter den Marktschätzungen als auch unter seinen Annahmen, schrieb Analyst Akash Tewari in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts einer Dividendenrendite von sechs Prozent und eines Aktienkurses auf einem Zehnjahrestief sei er aber verhalten optimistisch, dass die Pfizer-Aktien nun einen Boden erreicht haben dürften./bek/gl

