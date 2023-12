AKTIE IM FOKUS: Atos SE ziehen stark an - Spekulation um Teilverkauf

PARIS (dpa-AFX Broker) - Spekulationen um einen Spartenverkauf haben am Freitag den Kurs der französischen Atos beflügelt. In Paris zog der Kurs des Software-Konzerns am Morgen um 12 Prozent auf 7,30 Euro an und erreichte den höchsten Stand seit Anfang November. Der Börsenumsatz war im frühen Handel weit überdurchschnittlich.

Die französische Zeitung "Le Figaro" berichtete, dass der Flugzeugbauer Airbus ein Auge auf den Geschäftsbereich Big Data, Cybersicherheit und Supercomputer-Aktivitäten (BDS) geworfen habe. Airbus und Atos stünden in Verhandlungen, so die Zeitung unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Der Aktienkurs von Airbus stieg am Freitag um 0,2 Prozent./bek/mis

