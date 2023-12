DAX: EZB bremst EU-Märkte aus

Der Vorstellung von fallenden Zinsen in 2024 hat die EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag eine klare Absage erteilt, nach einem Rekordhoch bei 17.003 Punkten tauchte der deutsche Leitindex entsprechend ab und beendete seinen Handel sogar leicht in der Verlustzone. Zwar kann das vergleichsweise hohe Niveau noch gehalten werden, allerdings mehren sich die Achtungszeichen für eine Konsolidierung, die auch aus technischer Sicht zunehmend untermauert wird.

Sollte die steile Rallye der letzten Wochen tatsächlich bei 17.000 Punkten für den DAX enden, könnten erste vorsichtige Konsolidierungsansätze unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts von 16.639 Punkten das Barometer auf 16.528 Zähler talwärts drücken, darunter findet das Barometer bei 16.290 Punkten eine weitere wichtige Unterstützung vor. Spätestens ab 16.000 Zählern dürften aber wieder Bullen intervenieren und für eine entsprechende Gegenbewegung sorgen.

Auf der Oberseite ist die Luft für das heimische Leitbarometer sehr dünn geworden, ein Anstieg wird lediglich an 17.200 Punkte im Falle eines Kurssprungs über 17.000 Punkte favorisiert.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan mit Zahlen zum Einkaufsmanagerindex aus dem verarbeitenden Gewerbe per Dezember (vorläufig) vorgelegt, China hat mit Daten zu Anlageinvestitionen, Industrieproduktion, Einzelhandelsumsätzen und der Arbeitslosenquote aus November nachgezogen. Zwischen 8:45 Uhr und 10:00 Uhr werden Einkaufsmanagerindizes aus dem verarbeitenden Gewerbe und dem Dienstleistungssektor (vorläufig) per Dezember Frankreichs, Deutschlands und der EWU vorgelegt.

Um 11:00 Uhr steht das europaweite Handelsbilanzsaldo per Oktober (saisonbereinigt) auf der Agenda, bevor es ab 14:30 Uhr mit dem Empire State Manufacturing Index per Dezember der US-Amerikaner weitergeht.