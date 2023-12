JUNGHEINRICH - So sieht eine Rally aus

Jungheinrich AG - WKN: 621993 - ISIN: DE0006219934 - Kurs: 33,080 € (XETRA)

Der Abverkauf Ende November und der Einbruch nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 10. November hat sich im Nachhinein als idealer Einstiegspunkt in eine steile Erholung der Jungheinrich-Aktie erwiesen.

Kurze Korrektur vor weiterem Anstieg

Mit dem Wiederanstieg über die Hürden bei 28,14 und 29,48 EUR etablierte sich ein schmaler Aufwärtstrendkanal, der gestern mit einem gewaltigen Satz nach oben aufgehebelt wurde. Heute springt die Aktie bereits über die zentrale Abwärtstrendlinie an und könnte - nach einem kurzen Rücklauf an die Unterseite des Trendkanals - in den kommenden Tagen an das Hoch aus dem Juli bei 34,70 EUR und das Kursziel bei 35,06 EUR ansteigen. Sollten diese Marken überwunden werden, dürfte die steile Rally direkt an das Jahreshoch bei 37,22 EUR reichen.

Oberhalb von 31,00 EUR dominieren die Käufer

Vorherige Korrekturen sollten dagegen im Bereich von 31,00 EUR enden, da andernfalls mit einer Unterbrechung des Aufwärtstrends zu rechnen wäre. In diesem Fall dürfte die Unterseite des Trendkanals unterschritten und der Supportbereich bei 29,50 EUR angesteuert werden.

Jungheinrich-Aktie Chartanalyse (Tageschart)

Ich trade seit Jahren über stock3 Terminal und die stock3 App. Dabei verwende ich auf dem Desktop insbesondere das Handeln aus dem Chart oder ChartTrading, wie wir es nennen:

Nach dem Brokerlogin kann ich von jedem Chart auf stock3 Terminal aus sicher, schnell, unkompliziert und sogar für Hebelprodukte Orders platzieren, Stops direkt in den Chart setzen oder meine laufenden Positionen beobachten und managen. Mehr über den Börsenhandel via stock3 erfährst Du hier.

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)