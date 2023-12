McDonald‘s – Fast-Food-Gigant startet mit neuem Filialkonzept durch!

McDonald‘s – Neues Filialkonzept verspricht frische Impulse!

Der Branchenprimus gehört dank seiner überlegenen Langfriststrategie zu den erfolgreichsten Playern im hart umkämpften Fast-Food-Markt. Neben seiner erfolgreich umgesetzten 3D-Wachstumsstrategie (Digital, Delivery, Drive Thru) verdankt McDonald‘s seine beispiellose Erfolgsstory vor allem seinem Gespür für chancenreiche neue Trends. Dank neuer Menüvariationen und der Fokussierung auf vegetarische und vegane Spezialitäten gelang es dem US-Branchenprimus in schöner Regelmäßigkeit, der Konkurrenz Marktanteile abzujagen. Mit dem Rollout des neuen Filialkonzepts „CosMc‘s“ will McDonald´s nun ein neues Kapitel in der Erfolgsstory der Schnellrestaurantkette aufschlagen. Das neue Filialkonzept, das seinen Namen einer McDonald’s-Werbefigur aus den frühen 80er-Jahren zu verdanken hat, überrascht neben bekannten McDonald’s-Klassikern, wie Egg McMuffins, mit einer Vielzahl neuer Menüvariationen für den schnellen Hunger zwischendurch. Anstelle von BigMacs und Cheeseburgern setzt „CosMc‘s“ auf neue Sandwichkreationen wie den Creamy Avocado-Tomatillo oder das Spicy-Queso-Sandwich, während Liebhaber süßer Leckereien bei Pretzel Bites, Mini-Donuts mit verschiedenen Füllungen oder McPops voll auf ihre Kosten kommen. Auch auf der Getränkekarte überrascht „CosMc‘s“ seine Besucher mit zahlreichen neuen Variationen. Anstelle von Softdrinks setzt der neue McDonald‘s-Ableger vor allem auf Frappes, kalte und heiße Kaffeespezialitäten oder exotische Erfrischungsgetränke wie Sour Cherry Energy Burst, Blueberry Ginger Boost oder Blackberry Mint Tea. Gegen Aufpreis lassen sich die hippen neuen Kaffee- und Getränkespezialitäten mit Ingwer-Shots oder verschiedenen Flavor-Variationen individuell aufpeppen. Mit dem neuen Filialkonzept trifft McDonald‘s offenbar voll ins Schwarze, was die langen Schlangen am Drive-In-Schalter und stundenlange Wartezeiten bei der Eröffnung der ersten neuen „CosMc‘s“-Filiale in Bolingbrook im US-Bundesstaat Chicago belegen. Nach dem erfolgreichen Debut will McDonald‘s Anfang kommenden Jahres zehn weitere neue „CosMc‘s“-Niederlassungen eröffnen, wobei man das neue Filialkonzept, mit dem man vor allem Branchengrößen wie Starbucks Konkurrenz machen will, über kurz oder lang auch international ausrollen dürfte.

McDonald‘s überzeugt mit starken Q3-Zahlen – Neue Menüvariationen sorgen für Schwung!

Auch operativ konnte McDonald´s zuletzt einmal mehr überzeugen, was ein Blick auf die zuletzt vorgelegten Q3-Zahlen eindrucksvoll belegt. So kletterte der Gewinn je Aktie um 19 % auf 3,19 USD, was deutlich über den Konsenserwartungen von 3,00 USD gelegen hatte. Auch bei den Umsatzerlösen auf Konzernebene schnitt man mit einem Plus von 14 % auf 6,69 Mrd. USD besser als erwartet ab. Bei den vergleichbaren Umsatzerlösen schnitt man mit einem Plus von 8,8 % auf Konzernebene ebenfalls sehr stark ab, wobei der Analystenkonsens hier lediglich einen Anstieg von 7,5 % erwartet hatte. Profitieren konnte McDonald‘s neben weiteren Preiserhöhungen einmal mehr vom Verkaufserfolg seines „Grimace“-Milchshake und passender Kombimenüs. Der Blaubeermilchshake, der seinen Namen einer McDonald‘s Werbefigur aus den 1970er-Jahren verdankt, kurbelt die Umsatzerlöse bei McDonald‘s dank plakativer Social-Media-Kampagnen seit geraumer Zeit kräftig an, was dem Fast-Food-Giganten vor allem auf dem hart umkämpften US-Markt ein unerwartet deutliches Plus von 8,1 % beschert hatte. Auch das Wachstum bei den so genannten Digital-Sales trug erneut maßgeblich zum starken Abschneiden im abgelaufenen Q3 bei. Dank dem gut ausgebauten Delivery-Network, das mittlerweile auch außerhalb der USA in vielen Großstädten und Metropolen in Europa verfügbar ist, verbuchte man in den sechs größten Endmärkten von McDonald‘s bei den so genannten „Digital Sales“ einen kumulierten Gesamtumsatz von 9 Mrd. USD, was für knapp 40 % der Gesamterlöse steht.

Gewinnwachstum sollte sich weiter beschleunigen – McDonald‘s überzeugt mit attraktiver Bewertung!

Da sich der Kostendruck weiter abschwächt und die Verbrauchernachfrage ihre Talsohle mittlerweile durchschritten haben dürfte, sollte McDonald‘s sein Gewinnwachstum in den kommenden Quartalen weiter beschleunigen, zumal der Fast-Food-Gigant weiter an der Preisschraube dreht. Nach Aussage von CEO Chris Kempczinski sieht man sich angesichts steigender Mindestlöhne in vielen US-Bundesstaaten gezwungen, die Menüpreise weiter zu erhöhen, wobei Preiserhöhungen im Q3 einen wesentlichen Teil zum unerwartet deutlichen Umsatzplus von 14 % beigetragen hatten. Laut CFO Borden wurden die Durchschnittspreise auf Jahressicht um mehr als 10 % angehoben, wobei Analysten auch in den kommenden Quartalen von ähnlich hohen Preissteigerungen ausgehen. Entsprechend bieten die Konsenserwartungen, die für das laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 11,81 USD und für 2024 ein EPS von 12,52 USD vorsehen, Spielraum für positive Überraschungen. Fundamental ist McDonald‘s mit einem KGV24e von 22,7 auch im Branchenvergleich vergleichsweise moderat bewertet, was auf dem aktuellen Niveau attraktive Chancen für einen Long-Einstieg eröffnet.

Trading-Idee: Endlos-Turbo Long Optionsschein auf McDonald´s Corp.

Anleger, die von einer positiven Geschäftsentwicklung des Unternehmens McDonald´s Corp. ausgehen, könnten als Alternative zu einem Direktinvestment mit einem Endlos-Turbo Long Optionsschein der DZ BANK bezogen auf die McDonald´s Corp. (Basiswert) auf ein solches Szenario setzen (z.B. WKN DW3V5M). Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR / USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags. Mit Endlos-Turbo Long Optionsscheinen können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert ein Endlos-Turbo Long Optionsschein auf kleinste Kursbewegungen des zugrunde liegenden Basiswerts. Da die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in voller Höhe zurückgezahlt wird . Sollte der Kurs des zugrunde liegenden Basiswerts an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit eines Endlos-Turbo Long Optionsscheins auf oder unter der sog. Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo long Optionsschein wertlos . Die Knock-Out-Barriere wird täglich angepasst. Ansprüche aus dem zugrunde liegenden Basiswert (z.B. Dividenden, Stimmrechte) stehen dem Anleger nicht zu. Ein Endlos-Turbo long Optionsschein hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann einen Endlos-Turbo long Optionsschein an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger bei einem Endlos-Turbo long Optionsschein mit Basiswert McDonald´s Corp., wenn der Kurs der Aktie des Unternehmens McDonald´s Corp. zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar .

Stand: 14.12.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion