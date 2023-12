Trading-Chance Dow Jones: Das Ende der Fahnenstange dürfte sehr nahe sein

Werbung

Die Liste der Argumente, die von diesem Rekordniveau aus für weiter steigende Kurse des US-Index-Flaggschiffs Dow Jones sprechen würden, ist kurz. Die Liste der Aspekte, die für eine Korrektur sprechen würden, ist hingegen ellenlang. Da dürften sich viele Trader fragen: Wenn nicht jetzt Short, wann dann? Eine Trading-Chance Short.

Seit Ende Oktober läuft der US-Aktienmarkt steil nach oben. Als Argument werden baldige und umfassende Leitzinssenkungen angeführt, die dafür sorgen werden, dass der Konsum erheblich anzieht und die Unternehmensgewinne dadurch bereits 2024 deutlich zulegen. Das klingt gut, die Sache hat aber mehrere Haken – zumindest auf diesem höchsten Level des Dow Jones-Index aller Zeiten:

Der Index ist jetzt brisant teuer … und die Argumente der Bullen sind problematisch

Diese Zinssenkungen und ihre positive Wirkung wurden durch die massiven Käufe ja bereits eingepreist und mit der Reaktion darauf, dass die US-Notenbank diese Schritte am Mittwoch tatsächlich avisierte, erst recht. Damit ist dieses optimale Szenario bereits in den Kursen drin.

Aber dass der Konsum überhaupt bei beginnenden Zinssenkungen umgehend zulegen würde, ist sehr fraglich und war auch in früheren Fällen nicht der Fall. Denn der Beginn von Zinssenkungen bei stabilen oder sogar fallenden Preisen führt normalerweise dazu, dass Unternehmen mit ihren Investitionen ebenso wie die Verbraucher mit ihren Anschaffungen so lange wie möglich abwarten, weil sie auf noch billigere Kredite und noch tiefere Preise hoffen dürfen. Zuerst würde das Wachstum also eher gebremst. Das sieht auch die US-Notenbank so, die für 2024 nur ein Wachstum von 1,4 Prozent avisierte. Der Markt ignoriert das aber bislang.

Aber selbst wenn es diesmal anders käme und die Verbraucher bereits massiv durchstarten, wenn die Leitzinsen nur einen halben Punkt tiefer stehen würden (was dann zehn Prozent der vorherigen Zinsanhebungen ausmachen würde): Der Dow Jones ist von seiner Bewertung her ungewöhnlich teuer. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis lag gestern Abend auf Basis der berichteten Gewinne der letzten vier Quartale bei 26,96. Zum Vergleich: Vor genau einem Jahr lag es bei 20,66.

Markttechnisch heißgelaufen wie selten

Zu der Überlegung, dass das bullische Lager gerade auf dem falschen Dampfer unterwegs sein könnte kommt die markttechnische Situation: Mit einem RSI-Level von knapp 85 ist der Dow Jones extrem heiß gelaufen. Das letzte Mal sahen wir höhere RSI-Levels im Januar 2018. Damals folgte eine schnelle, weitreichende Korrektur. Aber wenn die Argumente so sehr für Short-Trades sprechen sollten, wo bleiben sie dann?

Quelle: marketmaker pp4

Hier dürfte die Terminbörse eine entscheidende Rolle spielen. Vor Abrechnungen am Terminmarkt werden Trends oft intensiviert, so dass die Abrechnung am äußersten oberen oder unteren Ende der Handelsspanne eines Index abläuft. Sich dem entgegenzustellen würde, das wissen erfahrene Trader, viel kosten und wenig bringen. Danach aber sieht es anders aus, denn dann ist das Zugpferd Terminbörse eben ausgeschirrt. Und diese Abrechnung am Terminmarkt ist … heute!

Zwar blieben dann nur noch wenige Handelstage bis zum Jahresende. Es wäre möglich, dass sich bärische Trader noch diese letzten Tage im Jahr zurücknehmen, weil sie unterstellen, dass institutionelle Investoren alles daransetzen werden, diesen Level der Kurse ins Jahresende zu retten, um dadurch eine werbewirksam starke Performance ausweisen zu können. Aber das ist bei einem derart heiß gelaufenen Markt offen genug, um bereits jetzt mit einem recht soliden Risikopuffer in Form eines bei 38.550 Punkten angesiedelten Stop Loss einen Short-Trade zu erwägen.

Das Chance/Risiko-Verhältnis ist jetzt für Short-Trades weit besser als für die Gegenseite

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 44.100,00 Punkten, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 5,5. Den Stop Loss würden wir bei 38.550 Punkten im Index platzieren, das entspricht im Zertifikat beim derzeitigen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0980 einem Kurs von ca. 5,00 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf den Dow Jones Industrial Average Index lautet UM1FZ4.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: keine, Allzeithoch

Unterstützungen: 36.953 Punkte, 35.824 Punkte, 35.679 Punkte, 35.492 Punkte

Knock-Out Zertifikat Short auf den Dow Jones Index

Basiswert Dow Jones Index WKN UM1FZ4 ISIN DE000UM1FZ43 Basispreis 44.100,00 Punkte K.O.-Schwelle 44.100,00 Punkte Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 5,5 Stop Loss Zertifikat 5,00 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

