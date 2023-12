UNITED RENTALS - Aktie mit dynamischem Ausbruch

United Rentals Inc. - WKN: 911443 - ISIN: US9113631090 - Kurs: 569,430 $ (NYSE)

OE Turbo Bull auf United Rentals - WKN: KJ05ZK - ISIN: DE000KJ05ZK0 - Kurs: 0,990 € (Citi)

Die Aktie von United Rentals befindet sich seit einem Allzeittief bei 2,52 USD aus dem März 2023 in einer langfristigen und sehr starken Rally. Im März 2023 erreichte die Aktie ein Allzeithoch bei 481,99 USD.

Im August scheiterten zwei Ausbruchsversuche über dieses Hoch, führten aber zu einem neuen Rekordhoch bei 492,21 USD. Dieses Hoch durchbrach die Aktie in der vorletzten Woche, pendelte dann aber noch einige Tage um dieses. Erst in der laufenden Woche setzt sich die Aktie nach oben ab. Dieser Ausbruch erfolgt mit der längsten weißen Wochenkerze seit Juni 2020. Das Volumen zieht dabei auch an. Das Volumen hat bereits das durchschnittliche Volumen erreicht, obwohl der heutige Handelstag noch fehlt.

In meinem Musterdepot Active Trading halte ich seit 11. Dezember mittels DE000KJ05ZK0 eine Longposition auf United Rentals. Am 13. Dezember habe ich nach einem Anstieg des Zertifikats um 51,43% das investierte Kapital aus dem Trade abgezogen. Die Restposition liegt aktuell 191,43% im Plus. Wie ich die Position weiter manage, könnt Ihr mit dem Code XMAS23 in einem einmonatigen Test von stock3 Trademate erfahren.

Rally noch lange nicht ausgereizt

Die Rally in der Aktie von United Rentals kann noch weitergehen. Ein nächstes Zwischenziel liegt bei ca. 585,86 USD, ein längerfristiges Ziel lässt sich bei 679,79 USD ausmachen. Nach Erreichen von Zwischenzielen ist mit Konsolidierungen zu rechnen.

Das mittel-langfristig bullische Bild geriete erst mit einem Rückfall unter 481,99 USD in Gefahr.

Fazit: Der aktuelle Run nähert sich seinem Ziel. Aber damit ist das Potenzial der Aktie nur auf kurzfristige Sicht, nicht auf mittel-langfristige Sicht ausgereizt.

United Rentals - Aktie

Transparenzhinweis: Die im Artikel vorgestellten Derivate werden durch die Redaktion ausgesucht. Wir arbeiten aber mit ausgewählten Emittenten zusammen, die mit der stock3 AG in einer Geschäftsbeziehung stehen.

Bitte beachten Sie: Der Handel mit Derivaten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann unter Umständen zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)