All for One Group will eine stabile Dividende auszahlen

Die All for One Group SE (ISIN: DE0005110001) will der am 14. März 2024 stattfindenden Hauptversammlung die Zahlung einer Dividende in Höhe von 1,45 Euro vorschlagen. Damit bleibt die Ausschüttung gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 42,80 Euro bei 3,39 Prozent. Der Konzern aus Filderstadt bei Stuttgart bestätigte am Montag die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022/23.

Der Umsatz ist im Geschäftsjahr 2022/23 um 8 Prozent auf 488 Mio. Euro angestiegen, während das EBIT restrukturierungsbedingt vor M&A-Effekten (non-IFRS) auf 17,7 Mio. Euro (2021/22: 27,3 Mio. Euro) und das EBIT von 17,6 Mio. Euro (2021/22) auf 14,9 Mio. Euro in 2022/23 zurückging. Das Ergebnis je Aktie stieg auf 2,23 Euro (2021/22: 2,20 Euro)

Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2023/24 ein Umsatzvolumen zwischen 505 Mio. Euro und 525 Mio. Euro. Das EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) soll sich in einer Spanne von 32 Mio. Euro und 36 Mio. Euro bewegen.

Die All for One Group mit Sitz in Filderstadt betreut nach eigenen Angaben mehr als 3.500 Kunden und beschäftigt rund 2.800 Mitarbeiter. Die Firma bietet Management-, Prozess- und IT-Beratung sowie IT-Services.

Redaktion MyDividends.de