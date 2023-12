EQS-News: Aktien des Immobilienspezialisten Lübke Kelber AG an der Börse gestartet

EQS-News: Lübke Kelber AG / Schlagwort(e): Börsengang/Strategische Unternehmensentscheidung

Aktien des Immobilienspezialisten Lübke Kelber AG an der Börse gestartet



18.12.2023 / 09:24 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Aktien des Immobilienspezialisten Lübke Kelber AG an der Börse gestartet Erfolgreicher Abschluss des Cold IPO-Prozesses mit Eintragung der Sachkapitalerhöhung und Umfirmierung

Einbringung des operativen Geschäfts in die börsennotierte DGI AG vollzogen

Dreiköpfiger Vorstand führt die neue Immobilienholding

Schritt an die Börse sichert neue Finanzierungsoptionen und stützt Ausbau der wachstumsstarken Geschäftsfelder Asset- und Beteiligungsmanagement

Frankfurt a. M., 18. Dezember 2023 –Die Lübke Kelber AG (im Folgenden „Lübke Kelber“) hat den Börsengang durch Einbringung ihres operativen Geschäfts in die (inaktive) Deutsche Geothermische Immobilien AG (im Folgenden DGI AG) vollzogen. Die Einbringung erfolgte im Wege einer Sachkapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital. Am vergangenen Freitag wurde nun abschließend die Umfirmierung der Gesellschaft in „Lübke Kelber AG“ ins Handelsregister eingetragen. Die im Zuge der Transaktion ausgegebenen neuen Aktien wurden von der JFK Vermögensverwaltungs GmbH, dem Family Office von Hauptgesellschafter Jürgen F. Kelber, gezeichnet, die mit über 91 % größter Anteilseigner der Gesellschaft bleibt. Die neu benannte Lübke Kelber Aktie wird am Primärmarkt der Börse Düsseldorf und am Open Market der Börse Frankfurt (ISIN: DE000A35JR33, Ticker-Symbol: SZ50) gehandelt.



Der Börsengang ist nicht mit einer direkten Kapitalaufnahme verbunden. Die Kapitalmarktpräsenz erhöht jedoch die Flexibilität für die Gesellschaft durch zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten zur Umsetzung der ambitionierten Wachstumsstrategie. Als neue Vorstandsmitglieder der Lübke Kelber AG agieren Marc Sahling und Steffen Schaack, die beiden amtierenden Geschäftsführer der Dr. Lübke & Kelber GmbH, sowie Christoph Charpentier, der zum 1. Januar 2024 als Finanzvorstand berufen wird und über weitreichende Kapitalmarkterfahrung verfügt. Hauptgesellschafter Jürgen Kelber wechselt von der Geschäftsführung der GmbH in den Aufsichtsrat der AG.



Jürgen Kelber, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Lübke Kelber AG: „In der aktuellen Hochzinsphase ist es gerade für uns als ambitioniertes wachstumsorientiertes Immobilienunternehmen entscheidend, sich alternative Finanzierungswege schon jetzt zu erschließen. Der Börsengang ist deshalb der richtige Schritt zur richtigen Zeit, um ein neues Kapitel für die traditionsreiche Lübke Kelber Gruppe aufzuschlagen. Wir haben in den letzten Jahren antizyklisch expandiert, weiteres Personal aufgebaut und unseren regionalen Fußabdruck erweitert. Mittlerweile sind wir an sechs Standorten in Deutschland vertreten und agieren neben der Transaktionsberatung insbesondere als Plattform für internationale Investoren in den Bereichen Asset- und Beteiligungsmanagement.“







Über Lübke Kelber

Lübke Kelber ist ein diversifizierter, mittelständischer Immobilienspezialist mit über 55-jähriger Markt- sowie Immobilienkompetenz. Das Unternehmen agiert bundesweit mit mehr als 65 Spezialisten und Standorten in Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart, Düsseldorf und Dresden. Als Teil einer internationalen Allianz rund um Gerald Eve LLP ermöglicht das Unternehmen seinen Kunden einen globalen Marktzugang. Der langjährige Qualitätsanspruch von Lübke Kelber, gepaart mit Kontinuität und Verlässlichkeit, garantiert Kunden eine hohe Erfolgsquote bei Verkaufsmandaten. Neben der Transaktionsberatung im Residential und Commercial Real Estate Bereich bietet Lübke Kelber zudem institutionellen Investoren eine Plattform für Asset- und Beteiligungsmanagement in Deutschland.

Mehr Informationen unter https://luebke-kelber-ag.de/





Kontakt Investor Relations / Finanzmedien:

IR.on AG

Frederic Hilke

0221-914097-0

Luebke-Kelber@ir-on.com





Kontakt Fachmedien:

PB3C

Holger Friedrichs

030 726276157

friedrichs@pb3c.com

18.12.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com