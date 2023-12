EQS-News: Aufnahme der Rigsave S.p.A.-Aktien im Scale-Segment der Frankfurter Börse

EQS-News: Rigsave S.p.A. / Schlagwort(e): Börsengang

CORPORATE NEWS Aufnahme der Rigsave S.p.A.-Aktien im Scale-Segment der Frankfurter Börse Wir freuen uns, die Notierung der Aktien der Rigsave S.p.A. im Scale-Segment der Frankfurter Börse bekannt zu geben. Die Aufnahme an der Frankfurter Börse stellt nicht nur einen wichtigen Schritt für das Wachstum von Rigsave dar, sondern auch ein engeres Verbündnis mit der deutschen Finanzgemeinschaft. Das Unternehmen möchte die Aufnahme seiner Aktien in das Scale Segment nutzen, um die Sichtbarkeit für Investoren zu erhöhen und erfahrene Führungskräfte zu gewinnen. Die Notierung ist Teil der Internationalisierung des Unternehmens. Durch das höhere Maß an Transparenz im Scale-Segment soll die Notierung das Vertrauen der Anleger in den Aktienkurs stärken. Rigsave unterscheidet sich durch sein Angebot von Produkten und Lösungen, die die Interessen der Anleger mit denen des Managers in Einklang bringen, mit dem Ziel, die Kundenbasis von wenigen großen Investoren auf viele einzelne Kunden mit Schwerpunkt auf finanzieller Bildung zu erweitern. Die drei Gründer Michele Basilicata, Giovanni Gervasi und Salvatore Gervasi starteten mit der Erlangung einer Lizenz in Luxemburg und der Strukturierung dessen, was sie den "Grundstein" nennen, auf dem Rigsave aufgebaut wurde. Daraufhin folgte die Gründung des Rigsave Absolute Alpha Fund (RAAF). Anschließend begann die Gruppe, ihre Struktur zu erweitern und ihr Angebot auszubauen. Rigsave SpA kontrolliert Rigsave Capital Ltd, dessen Fokus auf den wichtigsten europäischen Ländern, darunter Deutschland, liegt. Darüber hinaus ermöglichen Rigsave Fund Sicav SA und Pareto Securities Sarl der Rigsave-Gruppe, die gesamte Wertschöpfungskette zu integrieren, um ihre Kunden in allen Phasen des Produktlebenszyklus direkt von der Strukturierung über die Verwaltung und Verteilung zu bedienen, ohne auf Zwischenhändler angewiesen zu sein. Einer der Pfeiler und Schwerpunkte der täglichen Arbeit liegt auf der finanziellen Bildung. "In diesem Bereich gibt es ein grundlegendes Problem, da jeder diese gesunde Neugier haben sollte, die dazu führt, darauf zu achten, wie das eigene Geld verwaltet wird", sagt Gervasi weiter. "Wir versuchen, in unserem kleinen Rahmen etwas zu tun, indem wir schwierige Themen mit einfacher Sprache angehen." Die Notierung ist ein Instrument, um das Wachstum zu beschleunigen und Sichtbarkeit zu erlangen. Es ist uns wichtig zu zeigen, dass wir existieren, und bekannt zu machen, was wir tun. Das Unternehmen kann heute auf die wertvolle Unterstützung qualifizierter Berater zählen, die täglich die Mission Rigsave an die Kunden weitergeben. Andrea Silvestri, der mit Rigsave beruflich gewachsen ist: "Es war eine unglaubliche Reise, Teil von Rigsave Spa seit seinen Anfangstagen zu sein und seinen Aufstieg bis zur Börsennotierung zu erleben. Zeuge der Transformation zu sein und zu seinem Erfolg beizutragen, war ein einzigartiges Privileg, eine Wachstumsreise, die die Grundlagen unserer gemeinsamen Erfahrung gefestigt hat. Die Notierung ist ein neues Kapitel für Rigsave, eine Gelegenheit, weiterhin Wert zu schaffen und das finanzielle Wachstum all derer zu unterstützen, die Teil dieses unglaublichen Abenteuers sind und sein werden." Investors and Media Salvatore Gervasi

