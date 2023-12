IRW-News: QYOU Media Inc. : Maxamtech Gaming von QYOU Media wurde von Silicon India als eines der zehn besten Unternehmen 2023 ausgezeichnet

IRW-PRESS: QYOU Media Inc. : Maxamtech Gaming von QYOU Media wurde von Silicon India als eines der zehn besten Unternehmen 2023 ausgezeichnet

Führende US-amerikanische/indische Publikation zum Thema Technologieunternehmertum zeichnet Indiens vielversprechendste aufstrebende Unternehmen aus

Bahnbrechende Gaming-App Q GamesMela verzeichnete in letzter Woche 137.000 neue registrierte Nutzer

Mumbai und Toronto, 18. Dezember 2023 / IRW-Press / - QYOU Media Inc., (TSXV:QYOU OTCQB:QYOUF) ein in Indien und den Vereinigten Staaten tätiges Unternehmen, das von Social-Media-Stars und Digital-Content-Creators erstellte Inhalte produziert und vertreibt, hat bekannt gegeben, dass seine Gaming-Sparte, Maxamtech Digital Ventures, vom führenden Herausgeber Silicon India als eines der zehn besten indischen Gaming-Unternehmen des Jahres 2023 ausgezeichnet wurde. Die spezielle StartUp City-Ausgabe von Silicon India (https://www.siliconindia.com/) verfolgt jährlich die Erfolge der führenden Unternehmen in einem breiten Spektrum an technologiegetriebenen Kategorien, wobei Maxamtech auf dem Cover der neuesten Ausgabe mit den besten indischen Gaming-Unternehmen 2023 gewürdigt wurde (https://startup.siliconindia.com/magazines/2023/). Die Publikation würdigte sowohl die historischen Hintergründe der Gründer Xerxes Mullan und Sundeep Thusu als auch die beeindruckende Entwicklung von branchenführenden technischen Features, die den jüngsten Markteintritt von Q GamesMela fördern. Q GamesMela wurde von den Redakteuren von SiliconIndia für viele der bahnbrechenden Features gelobt, die das Unternehmen auf den Markt bringt und die Spiele und E-Commerce miteinander verbinden - ein Feature, das immer öfter als G-Commerce bzw. Gaming Commerce bezeichnet wird. In der vergangenen Woche verzeichnete Q GamesMela mit über 137.000 Downloads die bis dato größte Anzahl an Downloads in einer Woche.

SiliconIndia hat den US-amerikanischen/indischen Technologieboom verfolgt und die relevantesten und kritischsten Inhalte für dieses Ökosystem bereitgestellt, indem es die Geschichten aufstrebender Unternehmer, herausragender Technologen und erfolgreicher CEOs dokumentiert - zusammen mit Geschäftsanalysen und Meinungen, die sich insbesondere auf die Wirtschaft und die Technologie in Indien und den USA auswirken. Die Publikation hat sich mit ihrer redaktionellen Berichterstattung über einige der leistungsstärksten und vielversprechendsten Unternehmer der Community im Laufe der Jahre zu einer Standardplattform für Unternehmer entwickelt, einschließlich Satya Nadella, Ajay Banga, Sundar Pichai, Shantanu Narayen und Kenneth Kannappan. Die erste Ausgabe von SiliconIndia wurde am 15. August 1997 von NYC aus auf den Markt gebracht. Im darauffolgenden Jahr wurde eine weitere Niederlassung im Silicon Valley eröffnet und heute werden die Ausgaben sowohl in den USA als auch in Indien veröffentlicht.

Im Januar 2023 erwarb QYOU Media eine Mehrheitsbeteiligung an Maxamtech Digital Ventures. Seitdem hat Maxamtech sein bisheriges Geschäft, die Bereitstellung von B-to-B-to-C-Gaming-Dienstleistungen für große Unternehmenspartner, aufgegeben und sein Hauptaugenmerk auf die Einführung der kostenlosen Direct-to-Consumer-App Q GamesMela gerichtet, bei der um echtes Geld gespielt wird. Dabei wird die enorme wöchentliche Zuschauerzahl von über 125 Millionen jungen Indern genutzt, die wöchentlich auf den Content-Kanälen der Marke QYOU verzeichnet werden, zusammen mit einem einzigartigen Freemium-Modell, das kostenloses Spielen mit Echtgeld-Spielen (Real Money Gaming, RMG) kombiniert, hat die Plattform ein hohes Maß an Attraktivität erlangt und konvertiert erste Registrierungen zu niedrigeren Kundenakquisitionskosten (CAC) im Vergleich zu einem Großteil der Konkurrenz.

Das indische mobile-Gaming-Ökosystem erlebt weiterhin enormes Wachstum, zumal das Land bis 2025 die Marke von 1 Milliarde Internetnutzern überschreiten wird, was mit geschätzten 820 Millionen Smartphone-Nutzern innerhalb der nächsten zwei Jahre einhergehen wird. Ein jüngster Bericht der All India Gaming Federation (AIGF) unterstreicht diesen Trend und verdeutlicht die beträchtliche Steigerung der Anzahl der indischen Gamer, die größtenteils auf die boomende Smartphone-basierte Internetnutzerbasis zurückzuführen ist.*

Curt Marvis, CEO und Mitbegründer von QYOU Media, sagte: Wir freuen uns, dass unser Team bei Maxamtech diese hochverdiente Auszeichnung von Silicon India erhalten hat. Die Fähigkeit, die umfassende Erfahrung und die technologische Vision von Maxamtech in der Mobile-Gaming-Branche mit der direkten Erreichbarkeit eines großen und wachsenden Publikums von über 125 Millionen Zuschauern pro Woche zu kombinieren, die die Kanäle der Marke Q in Indien genießen, ist der Eckpfeiler unserer Auffassung, dass dies ein wichtiges Wachstumsgeschäft für QYOU Media und dessen Aktionäre werden wird. Es ist erfreulich zu sehen, dass unsere einzigartige Positionierung auf dem Markt von Dritten anerkannt wird, zumal wir weiterhin eine starke frühe Akzeptanz und enormes Engagement für Q GamesMela verzeichnen. Am Ende des Tages geht es darum, mehr loyale und engagierte Nutzer zu gewinnen!

*https://aigf.in/

Über QYOU Media

QYOU Media ist eines der wachstumsstärksten Creator-Media-Unternehmen, das an seinen Betriebsstandorten in Indien und den Vereinigten Staaten von Social-Media-Influencern und Digital-Content-Stars erstellte Inhalte produziert, vertreibt und vermarktet. In Indien kuratieren, produzieren und vertreiben wir über unsere Vorzeigemarke The Q und im Connected TV über die Kanäle Q Kahaniyan, Q GameX, Q Comedistaan, Sadhguru TV und Bollywood Hungama Premium-Inhalte via Fernsehsender, VOD- und OTT-Plattformen, Mobiltelefone, Smart-TVs und App-basierte Plattformen. Darüber hinaus verfügt QYOU über zahlreiche weitere Content-Destinationen, Apps und Gaming-Plattformen, die wöchentlich von mehr als 125 Millionen indischen Haushalten genutzt werden. Unsere Influencer-Marketing-Firma Chtrbox nimmt in der indischen Kreativwirtschaft eine Vorreiterrolle ein und nutzt Daten, um Marken mit den richtigen Social-Media-Influencern zu verbinden. QGamesMela ist ein vor kurzem gegründetes Unternehmen für Casual Gaming, das vom Zugang zu einem riesigen Publikum profitiert, das auf die Produkte von Q India schwört. In den Vereinigten Staaten unterstützen wir große Filmstudios, Spielehersteller und Marken bei ihren Social-Media-Marketingbemühungen auf TikTok, Instagram und YouTube durch die Erstellung individueller Inhalte und Medien sowie durch Creators / Influencer. QYOU Media wurde von Branchenveteranen von Lionsgate, MTV, Disney und Sony gegründet und entwickelt und erreicht jeden Monat mit seinen auf die Generationen Y und Z fokussierten Inhalten mehr als eine Milliarde Konsumenten in allen Teilen der Welt. Erleben Sie unsere Arbeit unter www.qyoumedia.com.

