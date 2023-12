NETFLIX – Bullen nehmen sich eine Pause

Netflix Inc. - WKN: 552484 - ISIN: US64110L1061 - Kurs: 472,150 $ (Nasdaq)

Nach dem Allzeithoch vom 17. November 2021 bei 700,99 USD musste die Netflix-Aktie massive Verluste hinnehmen. Sie fiel bis 12. Mai 2022 auf ein Tief bei 162,71 USD. Mit diesem Tief startete eine Bodenbildung, die im Juli 2022 abgeschlossen wurde.

Seitdem befindet sich die Aktie wieder in einer starken Rally. Am 19. Juli 2023 erreichte sie ein Hoch bei 485,00 USD. Damit drang der Wert in das riesige Abwärtsgap vom 21. Januar 2022 ein und schloss es teilweise. Es verbleibt ein Rest zwischen 506,93 USD und 485,00 USD.

Bis Mitte Oktober gab der Aktienkurs wieder nach. Erst am 18. Oktober fand der Wert ein Tief bei 344,73 USD. Von dort aus schoss er innerhalb wenige Wochen fast an sein Jahreshoch nach oben. Er erreichte am 22. November ein Hoch bei 482,20 USD. Ein Rücksetzer auf 445,73 USD wurde schnell wieder gekauft, aber zu einem Ausbruch auf ein neues Jahreshoch kam es bisher nicht.

Weitere Rally oder größere Konsolidierung?

Die Netflix-Aktie hat zuletzt eine kleine Tradingrange zwischen 482,20 USD und 445,73 USD. Ein Ausbruch aus dieser Range nach oben würde auf eine direkte Fortsetzung der Rally in Richtung 506,93 USD und später sogar 575,37 USD hindeuten.

Ein Rückfall unter 445,73 USD wäre aber ein Signal für eine etwas größere Konsolidierung. Ein rechnerisches Ziel läge dann bei 411,59 USD. Damit würde ein noch offenes Aufwärtsgap vom 01. November 2023 geschlossen werden. Es käme zudem zu einem Rücksetzer in die Nähe des log. 50%-Retracements der Rally ab 18. Oktober.

Fazit: Kurzfristig hängt die Netflix-Aktie in einer kleinen Range fest. Der Ausbruch wäre ein Signal für eine neue Trendbewegung.

Netflix-Aktie

