EQS-Adhoc: Janosch film & medien AG: Beteiligung an der Quintic Digital GmbH Berlin

EQS-Ad-hoc: Janosch film & medien AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Janosch film & medien AG: Beteiligung an der Quintic Digital GmbH Berlin



19.12.2023 / 21:37 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Über Quintic Digital GmbH:

Die Quintic Digital GmbH bietet mir ihrem Produkt „Kidling“ eine Software für die Digitalisierung der KITA-Verwaltung mit umfangreichen, skalierbaren Modulen wie Personalverwaltung und Zeiterfassung, Buchhaltung, Abrechnung sowie mobile Apps für Erzieher:innen und Eltern an. Das Unternehmen erreichte Platz 2 beim Berlinpreis Wirtschaft 2023 in der Kategorie Newcomer.



Kontakt:

Hans Häge

Janosch film & medien AG

Manfred-von-Richthofen-Str. 15

12101 Berlin

Tel. 030 28093243

h.haege@janosch-medien.de Die Janosch film & medien AG hat sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung an der Quintic Digital GmbH, Berlin, in Höhe von 25,01 Prozent beteiligt und Optionen über eine weitere Erhöhung ihres Anteils vereinbart. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.Über Quintic Digital GmbH:Die Quintic Digital GmbH bietet mir ihrem Produkt „Kidling“ eine Software für die Digitalisierung der KITA-Verwaltung mit umfangreichen, skalierbaren Modulen wie Personalverwaltung und Zeiterfassung, Buchhaltung, Abrechnung sowie mobile Apps für Erzieher:innen und Eltern an. Das Unternehmen erreichte Platz 2 beim Berlinpreis Wirtschaft 2023 in der Kategorie Newcomer.Kontakt:Hans HägeJanosch film & medien AGManfred-von-Richthofen-Str. 1512101 BerlinTel. 030 28093243h.haege@janosch-medien.de



Ende der Insiderinformation

19.12.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com