EQS-News: SPORTTOTAL startet mit sehr erfolgreichem ersten Jahr in den USA

EQS-News: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Sonstiges

SPORTTOTAL startet mit sehr erfolgreichem ersten Jahr in den USA



19.12.2023 / 10:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



SPORTTOTAL startet mit sehr erfolgreichem ersten Jahr in den USA Köln, 19. Dezember 2023 – Zum Ende des Jahres 2023 blickt die SPORTTOTAL AG, ein führender Anbieter von Künstlicher Intelligenz (KI) für automatisiertes Live-Sport-Streaming, auf ein Jahr der erfolgreichen Weiterentwicklung zurück. Einer der wichtigsten Höhepunkte des Jahres 2023 war der Eintritt in den US-amerikanischen Markt mit der Tochtergesellschaft STAIDIUM U.S. Inc. Gestartet im Januar 2023, hat STAIDIUM bereits seine Ziele für dieses Jahr erreicht: siebenstellige Umsätze und ein positives EBITDA in 2023. Darüber hinaus hat die Streaming-Plattform STAIDIUM.net inzwischen mehr als 30.000 Abonnenten. Die guten Zahlen sind das Ergebnis einer Vielzahl von herausragenden Partnerschaften, die das STAIDIUM-Team im Laufe des Jahres geschlossen hat. Dazu gehören: die St. Louis Sting, ein Eishockey-Club aus der zweiten Amateur-Ebene, dessen Heimspielstätte "St. Louis Ice Zone" mit STAIDIUMs selbst-entwickelter und vollautomatisierter Kameratechnik ausgestattet wurde

die WAVE Sports Technology, für die STAIDIUM eine OTT-Plattform betreibt, um Volleyball und Basketball im Jugendbereich mit mehr als 900.000 Athleten in Nordamerika zu streamen

die Atlantic Hockey Federation (AHF), Atlantic Girls Hockey Federation (AGHF) und die Tier 1 Hockey Federation (THF) für welche STAIDIUM ligaübergreifend eine Registrierungsplattform für Spieler und Trainer entwickelt hat und betreibt

die Legacy VTC (Volleyball Training Courts), die führende reine Volleyball-Anlage im Mittleren Westen der USA, mit der STAIDIUM ein völlig neues Geschäftsmodell eingeführt hat. STAIDIUM hat die Streaming-Rechte an allen Spielen erworben, die auf den Plätzen der Anlage stattfinden. Dabei handelt es sich um jährlich mehr als 14.000 Spiele. Legacy VTC und STAIDIUM werden sich die Einnahmen aus dem Streaming der Spiele teilen Darüber hinaus befindet sich STAIDIUM in der Proof-of-Concept Phase mit einer Reihe von Verbänden und Organisationen weiterer Sportarten, darunter Eiskunstlauf, Baseball, Tennis und Pickleball. Mit den für das erste Quartal 2024 geplanten Installationen von mehr als 250 Kameras ist das Unternehmen gut aufgestellt, um auch das kommende Jahr erfolgreich zu beginnen. "Wenn wir auf das Jahr zurückblicken, kann man sagen, dass unser STAIDIUM U.S.-Projekt sehr erfolgreich war", sagte Peter Lauterbach, CEO der SPORTTOTAL AG. "Dave Cochran und sein Team haben großartige Arbeit geleistet, um unsere Technologie als einen echten Game-Changer in der US-Sportindustrie zu positionieren, aber sie stehen erst am Anfang. Mit mehreren neuen Partnerschaften und einer Vielzahl an Kamera-Installationen, die für Anfang des Jahres geplant sind, habe ich keinen Zweifel daran, dass STAIDIUM im Jahr 2024 weiter wachsen wird." Besuchen Sie unsere Webseite, um mehr über STAIDIUM U.S. zu erfahren: https://staidium.com/ Über SPORTTOTAL AG / STAIDIUM U.S.

STAIDIUM U.S. ist eine einhundertprozentige Tochter der SPORTTOTAL AG mit Sitz in Köln. Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Streaming-Plattformen und Communities, im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft sowie im Geschäft mit Live-Events wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal.tv in Deutschland ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Sportvereine mit einer speziellen Kameratechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf sporttotal.tv zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC RAVENOL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus ist die SPORTTOTAL AG mit ihrem für die Deutsche Telekom betriebenen Medienhaus "FORTY10" mit linearen TV-Kanälen aktiv und hat erfolgreich die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2022 für MagentaTV übertragen. Kontakt

SPORTTOTAL AG

Am Coloneum 2

50829 Köln

www.sporttotal.com

Tel.: +49 (0) 221 7 88 77 0

E-Mail: investorrelations@sporttotal.com

19.12.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com