United Internet rechnet auch im kommenden Jahr mit Umsatz- und Gewinnanstieg

MONTABAUR (dpa-AFX) - Der Internetkonzern United Internet rechnet für das kommende Jahr mit einer weiteren Umsatz- und Gewinnsteigerung. Die Erlöse dürften 2024 bei 6,5 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. In diesem Jahr erwartet United Internet 6,2 Milliarden Euro. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll von 1,29 auf 1,42 Milliarden Euro zulegen. Analysten rechnen bisher im Schnitt bei beiden Kenngrößen mit etwas weniger.

An der Börse kamen die Aussagen gut an. United-Internet-Aktien legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion im Vergleich zum Xetra-Schluss um gut zwei Prozent zu./he/la