No-Spread-Aktion: Endlos Turbos auf DAX & ESX!

Einführung in den DAX

Der Deutsche Aktienindex, besser bekannt als DAX, ist das Aushängeschild der deutschen Börse und spiegelt die Wertentwicklung der 40 größten und liquidesten Unternehmen des Landes wider. Mit einer langen Geschichte, die bis 1988 zurückreicht, hat sich der DAX zu einem bedeutenden Indikator für die deutsche Wirtschaft entwickelt. Seine Zusammensetzung repräsentiert verschiedene Branchen, darunter Automobil, Finanzen, Technologie und Gesundheitswesen, und bietet Anlegern einen umfassenden Einblick in die Performance des deutschen Aktienmarktes. Spannend ist in diesem Zusammenhang, dass es regelmäßige Indexanpassungen gibt. Alle drei Monate überprüft die Deutsche Börse die Zusammensetzung des DAX. Hierbei werden strenge Regularien vorgeschrieben, wobei es auch in unregelmäßigen Abständen Anpassungen gibt. Beispielsweise sind durch die Indexreform 2020/2021 Anforderungen für eine Aufnahme in den DAX dazu gekommen. Hierzu zählte, dass das Listing im Regulierten Markt ausreicht, ein positives EBITDA ausgewiesen werden muss, Finanzberichterstattungspflichten mit festgelegten Sanktionen bei Nichteinhaltung bestraft werden, ein Prüfungsausschuss installiert werden muss sowie Liquiditätsanforderungen erfüllt werden. Die jüngste Änderung wurde derweil am 22. November verkündet. Demnach soll die Kappungsgrenzen mit Wirkung ab der Indexüberprüfung im März 2024 von 10 % auf 15 % angehoben werden. Die Kappungsgrenze definiert, wie hoch das maximale Gewicht eines einzelnen Unternehmens im Index sein darf. Dieser Schritt wurde relevant, da es in den letzten 10 Jahren insgesamt 38 Kappungen gab und Linde unter anderem aus diesem Grund die Abwanderung vom deutschen Aktienmarkt verkündet hatte.

Die Einflussfaktoren auf den DAX

Der DAX unterliegt verschiedenen Einflussfaktoren, die seine tägliche Schwankung beeinflussen. Weltweite wirtschaftliche Entwicklungen, politische Ereignisse und technologische Innovationen können erheblichen Einfluss auf die Kurse der im Index gelisteten Unternehmen haben. Insbesondere die Exportorientierung der deutschen Wirtschaft macht den DAX anfällig für globale Handelsbewegungen und geopolitische Unsicherheiten. Darüber hinaus spielen Zinsentscheidungen, Währungsschwankungen und makroökonomische Indikatoren eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Richtung des DAX. In diesem Zusammenhang standen jüngst insbesondere die Zinsentwicklungen der FED und EZB im Fokus. Beide Notenbanken haben den Leitzins im Dezember unverändert belassen, doch die Aussagen des FED-Vorsitzenden Powell und der EZB-Präsidentin Lagarde haben sich in Bezug auf Zinssenkungen im kommenden Jahr stark unterschieden. Während die FED den Leitzins im kommenden Jahr stärker als zuvor erwartet senken könnte, hat die EZB sich diesbezüglich zurückhaltender präsentiert.

Verschnaufpause nach 16-%-Rally!

Ausgehend vom lokalen Minimum des 23. Oktober bei 14.625 Punkten konnte der DAX einen dynamischen Aufwärtstrend entfalten, welcher am 14. Dezember neue Höchststände bei 17.003 Punkten markieren konnte. Dies entspricht einem Kursanstieg um rund 16,3 % in 39 Handelstagen. Es folgte eine technische Gegenreaktion zum Abbau der überkauften Marktlage. Die charttechnischen Kaufsignale des GD 20, GD 50 und GD 200 sind intakt, wodurch der DAX seinen laufenden Aufwärtstrend potenziell noch ausweiten könnte. Sollte sich der Index im kommenden Jahr dann allerdings auf dem erhöhten Niveau stabilisieren bzw. Kursrücksetzer erleiden, könnten Anleger ein solches Szenario mit einem Bonus Reverse Cap abbilden.

Produktidee: Bonus Reverse Cap auf den DAX (Performance)

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in den Index sind Bonus Reverse Cap-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert DAX (Performance) zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Bonus Reverse Cap-Zertifikat mit der WKN: DJ307L, das am 31.12.2024 fällig wird (Rückzahlungstermin). Das Cap dieses Produkts liegt bei 7.000,00 Punkten und die Barriere notiert bei 19.200,00 Punkten. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

Liegt der Beobachtungspreis immer unter der Barriere, erhält der Anleger am Rückzahlungstermin den Bonusbetrag. Liegt der Beobachtungspreis mindestens einmal auf oder über der Barriere, erhält der Anleger am Rückzahlungstermin einen Rückzahlungsbetrag in EUR, der wie folgt ermittelt wird: Zuerst wird der Referenzpreis durch den Startpreis geteilt. Das Ergebnis wird von 2 abgezogen und anschließend mit dem Basisbetrag multipliziert. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag begrenzt. Je höher der Referenzpreis notiert, desto niedriger ist der Rückzahlungsbetrag. Ist der Referenzpreis mindestens doppelt so hoch wie der Startpreis, beträgt der Rückzahlungsbetrag null. Anleger erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis mindestens doppelt so hoch wie der Startpreis ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar .

Stand: 20.12.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion

