Rendite optimieren und Risiken begrenzen: Kramers Discount-Zertifikat-Strategie | Börse Stuttgart

► Darum geht's im Video:

Im Interview mit Tobias Kramer geht es um Discount-Zertifikate im Kontext von Aktien. Die Funktionsweise dieser Finanzprodukte wird anhand eines Microsoft-Aktienbeispiels gezeigt und es wird erläutert wie Anleger mit Discount-Zertifikaten an Wertentwicklungen teilnehmen können, jedoch durch den Cap begrenzt sind. Die Diskussion behandelt optimistische und skeptische Szenarien, verschiedene Aspekte wie Cap-Auswahl und Laufzeiten sowie eine Website-Analyse von Discount-Zertifikaten für Microsoft. Tobias teilt seine Erfahrungen, betont Timing und konsistente Strategien und erklärt, wann diese Methode für Anleger/innen besonders sinnvoll ist.



Timestamps:

00:00 ► Intro und Hinweis zum Discountzertifikate-Video

00:50 ► Grundlagen zu Discount-Zertifikaten

05:16 ► Discount Zertifikate vergleichen

13:44 ► Funktionen, Vor - und Nachteile von Discount-Zertifikaten

19:55 ► Praxisbeispiel Microsoft - Performance Verdopplung in 5 Schritten

35:06 ► Praxisvergleich Discounter vs. Aktie geht weiter

37:30 ► Wann sind Discount-Zertifikate sinnvoll?

43:28 ► Steuerliche Aspekte

47:55 ► Abmoderation



