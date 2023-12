ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Partnerschaft/Vertrag

ASMALLWORLD unterstützt Murbee Resorts bei der Entwicklung eines neuen Rosewood Resorts auf Antigua & Barbuda



22.12.2023 / 17:45 CET/CEST



ASMALLWORLD unterstützt Murbee Resorts bei der Entwicklung eines neuen Rosewood Resorts auf Antigua & Barbuda Zürich, 22.12.2023 - Der ASMALLWORLD-Kunde Murbee Resorts hat einen Vertrag mit Rosewood Hotels & Resorts® unterzeichnet, um auf der Insel Barbuda ein neues Rosewood-Resort, bestehend aus Hotel und Wohnungen, zu entwickeln. ASMALLWORLD Hospitality, das firmeneigene Hospitality-Consulting-Team, welches Murbee Resorts schon über ein Jahr auf diesem Projekt begleitet, hatte beim Abschluss des Vertrags mit Rosewood Hotels & Resorts eine wichtige Vermittlerrolle gespielt. Vorausschauend wird ASMALLWORLD die weitere Entwicklung des Resorts koordinieren und zu einem späteren Zeitpunkt auch den Verkauf aller Wohneinheiten überwachen. ASMALLWORLD Hospitality, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der ASMALLWORLD AG, unterstützt Hoteleigentümer, institutionelle und private Investoren sowie Projektentwickler bei der Strukturierung und Entwicklung grosser Hospitality-Projekte. Eine ihrer Kernkompetenzen ist es, die richtige Marke für jedes Projekt zu finden, um damit die Wertschöpfung für den Kunden zu steigern. Seit seiner Gründung im Jahr 2019 hat ASMALLWORLD Hospitality bereits viele hochkarätige Projekte wie The Ritz-Carlton Residences in Dubai, das Kempinski The Creek, das Moxy Dubai und MedHills in Kroatien unterstützt. Dieses neueste Bauvorhaben mit Rosewood ist das erste Projekt des Unternehmens in der Karibik. ASMALLWORLD spielte eine wichtige Rolle bei der Verhandlung mit Rosewood ASMALLWORLD berät Murbee Resorts schon seit über einem Jahr und hat dabei auch die Suche nach strategischen Partnern für das Projekt unterstützt. ASMALLWORLD spielte dabei auch eine zentrale Rolle bei der Vermittlung der Vereinbarung mit Rosewood Hotels & Resorts. In Zukunft wird ASMALLWORLD die Rolle des Koordinators für das Projekt übernehmen und auch den Verkauf aller Wohneinheiten überwachen. Gemäss den Bedingungen der erweiterten Vereinbarung mit Murbee Resorts wird die Vergütung von ASMALLWORLD dabei aus einem laufenden Beratungshonorar für die Dauer des Projekts sowie einem erfolgsabhängigen Honorar aus dem Verkauf der Wohneinheiten bestehen. "Wir freuen uns sehr, Teil dieses neuen Rosewood-Luxusresorts zu sein, vor allem an einem Ort, welcher sich sehr dynamisch entwickelt, da Reisende zunehmend exotischere Destinationen für ihren Urlaub und ihr Feriendomizil suchen", kommentiert Jan Luescher, CEO von ASMALLWORLD. Das Rosewood Barbuda: ein Beitrag zu Barbudas exklusiver Positionierung Das Rosewood Barbuda, welches 2028 eröffnet werden soll, liegt auf 85 Hektaren Land mit 900 Meter unberührtem Strand und wird seinen Gästen in einer intimen Atmosphäre die Schönheit von Barbuda, sowie ein luxuriöses Rosewood-Gästeerlebnis präsentieren können. Rosewood Barbuda wird für seine zukünftigen Gäste nach den höchsten Luxusstandards gebaut werden und bietet auch ein holistisches Wellness-Konzept der Marke Asaya Spa®. Neben sechs Behandlungsräume, kommen Wellness-Suchende auch ein den Genuss eines umfangreichen Fitnesscenters und zwei Pools, von denen einer speziell für Familien gedacht ist. Um ein vielfältiges kulinarisches Angebot zu bieten, wird es drei hochkarätige Restaurants geben, darunter ein Farm-to-Table-Restaurant, das die Aromen der Insel durch die Verwendung lokaler Produkte in den Vordergrund stellt. Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com.

Über ASMALLWORLD Hospitality ASMALLWORLD Hospitality ist ein Consulting-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und das Management von Luxushotels und Resorts auf der ganzen Welt spezialisiert hat. Das Team unterstützt Eigentümer und Investoren bei Projekten in Europa, im Nahen Osten, im Indischen Ozean und jetzt auch in der Karibik und steigert mit seiner Erfahrung und seinem Netzwerk den Wert dieser Projeke. Das Unternehmen ist auch die Management-Company für das hochkarätige Privatinsel-Resort North Island, A Luxury Collection Resort auf den Seychellen. Über Rosewood Hotels & Resorts Rosewood Hotels & Resorts® ist eine weltweite Kollektion von 33 einzigartigen Luxushotels, Resorts und Residenzen, welche in 21 Ländern vertreten ist. Jedes Rosewood-Hotel folgt der Philosophie «A Sense of Place®» und spiegelt damit die Geschichte und die Kultur des jeweiligen Standorts wider. Zur Rosewood-Kollektion gehören einige der legendärsten Hotels und Resorts der Welt, darunter The Carlyle, A Rosewood Hotel in New York, Rosewood Mansion on Turtle Creek in Dallas und Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel in Paris, sowie neue Klassiker wie das Rosewood Hong Kong und das Rosewood São Paulo. Für Gäste, die etwas mehr Zeit an einem Ort verbringen möchten, bieten Rosewood Residences eine einzigartige Möglichkeit, Immobilien zu kauften oder zu mieten, die mit einem Rosewood-Hotel oder -Resort verbunden sind. Die Rosewood Residences zeichnen sich vor allem auch dadurch aus, dass die Marke für ein «Enriched Living» steht, und mit durchdachten Konzepten, die Lebensqualität für seine Gäste verbessert. Die ASMALLWORLD Gruppe ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community. Basierend auf dem Social Network ‘ASMALLWORLD’, betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Ecosystem, welches Mitglieder inspiriert, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen. ASMALLWORLD-Mitglieder nutzen die ASMALLWORLD App und Website, um Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, Hotels zu buchen, andere Mitglieder kennenlernen und von einer Vielzahl an Reiseprivilegen zu profitieren. Mitglieder haben ebenfalls die Möglichkeit, sich auf über 1’000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von lokalen Get-Togethers in den Grossstädten dieser Welt, bis hin zu Wochenend-Events in Saint-Tropez oder Gstaad.

Neben dem ASMALLWORLD Social Network, zählen folgende Firmen ebenfalls zum ASMALLWORLD Travel & Lifestyle Ecosystem: ASMALLWORLD Collection, eine Online-Hotelbuchungsplattform, welche sich auf die besten Hotels der Welt spezialisiert und es Kunden erlaubt, kostenlos in den Genuss von einzigartigen Zusatzleistungen zu kommen ASMALLWORLD Private, ein Luxus-Reisebüro, welches personalisierte Reiseberatung und Reisearrangements anbietet ASW Hospitality, eine Hospitality-Consulting Firma, welche Eigentümern hilft, den Wert ihrer Objekte in jeder Phase des Lifecycles zu steigern, inklusive Akquisition, Entwicklung, Betreiben und Verkauf First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen. The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten: www.asmallworldag.com www.asw.com www.asmallworldcollection.com www.asmallworldprivate.com www.first-class-and-more.de http://www.first-class-and-more.com www.finestclubs.com www.asmallworldhospitality.com www.north-island.com Kontakt: ASMALLWORLD AG

