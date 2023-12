EQS-Adhoc: artnet AG: artnet passt Prognose für das Geschäftsjahr 2023 an

EQS-Ad-hoc: artnet AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

artnet AG: artnet passt Prognose für das Geschäftsjahr 2023 an



22.12.2023 / 19:36 CET/CEST

New York/Berlin, 22. Dezember 2023 – Die artnet AG („Gesellschaft“) hat heute beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 anzupassen. Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2023 nunmehr einen Umsatz von ca. 26 Mio. USD (zuvor 28 Mio. USD bis 30 Mio. USD). Die Gesellschaft geht zudem nunmehr davon aus, im Geschäftsjahr 2023 ein Betriebsergebnis (=EBIT) von ca. -0.7 Mio. USD (zuvor: zwischen 1,0 Mio. USD und 1,6 Mio. USD) erzielen zu können. Diese Prognoseanpassung resultiert zum Einen aus der gegenwärtigen gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen Marktsituation und dem damit verbundenen Rückgang an Marktplatz-Einnahmen, insbesondere im vierten Quartals des laufenden Geschäftsjahres. Zudem geht die Gesellschaft nunmehr davon aus, dass einige größere Medien- und Daten-Einnahmen, die aus unvorhersehbaren Gründen nicht mehr im Geschäftsjahr 2023, sondern voraussichtlich erst im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 realisiert werden können.



Kontakt:

Sophie Neuendorf

Vice President, Artnet AG

sneuendorf@artnet.com



