Milliardendeal: Bristol-Myers will Biopharmaunternehmen Karuna kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb will seinen Konkurrenten Karuna Therapeutics übernehmen. Die Transaktion habe einen Wert von 14 Milliarden US-Dollar (knapp 12,8 Mrd Euro), teilte das Unternehmen am Freitag in New York mit. Die Übernahme mit einem Preis von 330 Dollar je Aktie sei von den Verwaltungsräten beider Unternehmen genehmigt worden. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" berichtet. Die Aktien von Karuna stiegen in den USA vorbörslich um 46 Prozent. Bristol-Myers-Papiere verloren dagegen leicht.

Mit dem Kauf baut Bristol-Myers sein Portfolio im Bereich Neurowissenschaft aus. Das Biopharmaunternehmen Karuna hat einen Hoffnungsträger in der Pipeline, Karxt wird gerade von der US-Gesundheitsbehörde FDA auf eine Zulassung zur Behandlung von Schizophrenie geprüft. Zudem wird in weiteren Indikationen rund um die Alzheimer-Krankheit und bipolarer Störung geforscht. Das Medikament könnte Analysten zufolge bei einer Zulassung in mehreren Therapiefeldern einen Jahresumsatz von mehr als sechs Milliarden Dollar erreichen, wie das "Wall Street Journal" schreibt./nas/