Reus dankt BVB-Fans und hofft auf ein viel besseres 2024

DORTMUND (dpa-AFX) - Marco Reus hat den Fans von Borussia Dortmund für die Unterstützung im zu Ende gehenden Jahr gedankt. Der Routinier äußerte sich an Heiligabend in einer Videobotschaft des BVB. Darin sagte der 34-Jährige: "Ich weiß, manchmal ist es nicht ganz so leicht, trotzdem sind wir sehr dankbar, dass Ihr für uns da seid und dass Ihr uns immer unterstützt, egal in welchen Zeiten. Und wir hoffen mal auf ein viel besseres Jahr 2024."

Die Dortmunder hatten im Sommer am letzten Spieltag der vorigen Saison hauchdünn den Gewinn der deutschen Meisterschaft verpasst und den Titel dem FC Bayern München überlassen müssen.

In dieser Saison überstand der BVB zwar als Sieger einer schweren Gruppe die Vorrunde in der Champions League. Allerdings kam zuletzt im DFB-Pokal das Aus im Achtelfinale. In der Bundesliga ist der Vizemeister nur Fünfter und hat vor dem Abschluss der Hinrunde schon 15 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen. Die Clubführung entschied zuletzt aber, mit Trainer Edin Terzic ins neue Jahr zu gehen./se/DP/he