Gewinn von Borussia Dortmund geht deutlich zurück - Umsatz auf Rekordniveau
dpa-AFX · Uhr
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinnrückgang einstecken müssen. Im Tagesgeschäft (Ebitda) wurden knapp 116 Millionen Euro verdient, was fast 23 Prozent weniger war als ein Jahr zuvor, wie der im SDax notierte Fußball-Erstligist am Freitag mitteilte. Der Jahresüberschuss brach sogar um 85 Prozent auf 6,5 Millionen Euro ein. Zugleich verhalfen etwa höherer Werbeerlöse zu einem Rekordumsatz. So stieg der Konzernumsatz um 3,3 Prozent auf 526 Millionen Euro. Da die Transferentgelte aber geringer ausfielen, sank die sogenannte Bruttokonzerngesamtleistung um 7,7 Prozent auf knapp 590 Millionen Euro.
Den vollständigen Geschäftsbericht will das Unternehmen am 26. September präsentieren./lew/jha/
onvista Premium-Artikel
Rheinmetall, Renk und HensoldtDie drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Checkgestern, 15:30 Uhr · onvista
Palantir-Gründer Peter Thiel investierte frühBullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattformgestern, 12:18 Uhr · onvista
Trading-ImpulsDeutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt12. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
Zum letzten Mal mit WatzkeBVB stellt Geschäftszahlen vorheute, 05:50 Uhr · dpa-AFX
Gewinnmitnahmen nach Dax-Fantasie-RallyNemetschek-Aktie verliert kräftig12. Aug. · dpa-AFX
AKTIE IM FOKUS: Tui setzen Erholungsrally fort - Hoch seit März 2023gestern, 15:57 Uhr · dpa-AFX
Reisezeit an der Börse – DAX legt zu, TUI trotzt der Hitze
Werbung13. Aug. · UniCredit