Werbung ausblenden

Gewinn von Borussia Dortmund geht deutlich zurück - Umsatz auf Rekordniveau

dpa-AFX · Uhr

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinnrückgang einstecken müssen. Im Tagesgeschäft (Ebitda) wurden knapp 116 Millionen Euro verdient, was fast 23 Prozent weniger war als ein Jahr zuvor, wie der im SDax notierte Fußball-Erstligist am Freitag mitteilte. Der Jahresüberschuss brach sogar um 85 Prozent auf 6,5 Millionen Euro ein. Zugleich verhalfen etwa höherer Werbeerlöse zu einem Rekordumsatz. So stieg der Konzernumsatz um 3,3 Prozent auf 526 Millionen Euro. Da die Transferentgelte aber geringer ausfielen, sank die sogenannte Bruttokonzerngesamtleistung um 7,7 Prozent auf knapp 590 Millionen Euro.

Den vollständigen Geschäftsbericht will das Unternehmen am 26. September präsentieren./lew/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Borussia Dortmund BVB
S
SDAX
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Checkgestern, 15:30 Uhr · onvista
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check
Palantir-Gründer Peter Thiel investierte früh
Bullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattformgestern, 12:18 Uhr · onvista
Das Bullish-Logo auf einem Smartphone
Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt12. Aug. · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Zum letzten Mal mit Watzke
BVB stellt Geschäftszahlen vorheute, 05:50 Uhr · dpa-AFX
BVB stellt Geschäftszahlen vor
Gewinnmitnahmen nach Dax-Fantasie-Rally
Nemetschek-Aktie verliert kräftig12. Aug. · dpa-AFX
Nemetschek-Aktie verliert kräftig
AKTIE IM FOKUS: Tui setzen Erholungsrally fort - Hoch seit März 2023gestern, 15:57 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP: Tui hebt Gewinnprognose trotz Konkurrenzkampf an - Aktie legt zu12. Aug. · dpa-AFX
Reisezeit an der Börse – DAX legt zu, TUI trotzt der Hitze
Werbung
13. Aug. · UniCredit
Weitere Artikel
Werbung ausblenden