INTEL - Mit Vollgas auf neuen Hochs!

Intel Corp. - WKN: 855681 - ISIN: US4581401001 - Kurs: 50,500 $ (Nasdaq)

Die Party der Bullen in der Intel-Aktie geht auch zwischen den Feiertagen munter weiter. In den USA wurde bereits gestern gehandelt und die Aktie konnte hier 5,21 % zulegen. Damit setzt sich die Jahresendrally weiter fort und die Aktie ging gestern mit einem neuen Jahreshoch bei 50,50 USD aus dem Handel. Damit dürfte klar sein, wer hier das Sagen hat.

Dabei sein ist alles?

Mit der aktuellen Rally im Rücken sind weitere Kursgewinne in der Intel-Aktie möglich. Mittelfristig könnte der Kurs sogar wieder auf 65 bis knapp 70 USD ansteigen und damit den großen Widerstandsbereich von 2020/21 anlaufen.

Diese Nachricht dürfte vor allen Dingen Trader und Anleger freuen, die schon seit Oktober/Anfang November in der Intel-Aktie investiert sind. Wer den Einstieg bisher jedoch versäumt hat, hat ein Problem. Will man wirklich noch auf den laufenden Bullenmarkt aufspringen?

(M)Eine Antwort auf diese Frage fällt nicht leicht. Einerseits gibt es mit den gestrigen Kursgewinnen noch nicht einmal im Ansatz ein bärisches Signal. Im Gegenteil. Der Aufwärtstrend hat sich noch einmal leicht beschleunigt und besitzt ab ca. 48,70 USD eine erste Unterstützung. Dieser folgt dann schnell der Preisbereich bei 47,15 USD bis hin zu ca. 45,40 USD. „Richtig günstig“ würde es ab ca. 43,80-41,30 USD werden.

Das sind genug Chancen, um zwischenzeitliche Korrekturen aufzufangen. Andererseits sprechen wir hier aber auch von Kursschwankungen im Bereich von gut 15 %, sollte die Aktie den Bewegungsspielraum vollkommen ausnutzen wollen. Trotz des laufenden Aufwärtstrends fällt die Entscheidung dementsprechend schwer, ob man jetzt noch einsteigen soll. Preislich gesehen ist die Aktie nämlich nicht mehr günstig.

Fazit: Der Aufwärtstrend in der Intel-Aktie ist intakt und kann sich in den nächsten Tagen weiter in Richtung 55 USD und darüber hinaus fortsetzen. Ein erstes Achtungszeichen ließe sich bei einem Tagesschlusskurs unterhalb von 48,70 USD erkennen. Dies könnte im laufenden Bullenmarkt eine Korrektur/Konsolidierung einleiten. Ein Ende des Trends muss dies jedoch immer noch nicht darstellen.

Intel Corp. Aktie Chartanalyse

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)