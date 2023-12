V.F.: 2008‘er Tiefs halten!

Aus technischer Sicht hat V.F. noch einen langen Weg zu gehen, Hinweise auf einen echten Turnaround würden sich demnach erst oberhalb von 21,17 US-Dollar ergeben. Ein Ausbau der Erholungsbewegung könnte im Anschluss Erholungspotenzial an 23,58 und darüber den etwas größeren Widerstandsbereich um 26,46 US-Dollar hervorbringen. Volatil dürfte es jedoch weiterhin zugehen, Abschläge auf 16,09 US-Dollar kämen nicht überraschend und lägen sogar vollkommen im Rahmen einer Bodenbildung. Ein weiteres denkbares Szenario wäre sogar ein Doppelboden, dieser wäre natürlich mit Abschlägen auf 12,85 US-Dollar verbunden. Nur tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht gehen, dies könnte die Aktie nämlich in den einstelligen Kursbereich degradieren.

Fazit:

Ein Investment in V.F. Corp. bleibt mit hohen Schwankungen verbunden, bis hin zu Abschlägen auf die aktuellen Jahrestiefs. Erste erkennbare Long-Ansätze würden sich demnach erst oberhalb von 21,17 US-Dollar ergeben, eine anschließende Erholung könnte dann an 26,46 US-Dollar aufwärts reichen. Um möglichst stark von diesem Szenario zu profitieren, könnten sich Investoren beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN ME42K5 etwas näher ansehen. Allein vom gegenwärtigen Niveau aus ergibt sich eine Gesamtrenditechance von 120 Prozent, rechnerisches Ziel des Scheins läge am Ende bei 1,04 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von vorläufig 20,00 US-Dollar gemessen am Basiswert aber noch nicht überschreiten. Hieraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 0,46 Euro ergeben. Mit hoher Volatilität ist zu rechnen und sollte im Voraus durch eine gemanagte Stopp-Anpassung beachtet werden.