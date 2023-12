DEUTSCHE BANK - Es könnte schwieriger werden

Deutsche Bank AG - WKN: 514000 - ISIN: DE0005140008 - Kurs: 12,336 € (XETRA)

Ein Kursfeuerwerk fackelten die Käufer zuletzt auch in der Deutschen-Bank-Aktie ab. Bereits im Oktober startete hier ausgehend vom Unterstützungsbereich bei 9,50 EUR eine Rally. Die Gewinne aus dieser summieren sich mittlerweile auf über 30 %, wobei es zwischenzeitlich kaum zu Korrekturen bzw. Konsolidierungen kam. Hut ab vor dieser Entwicklung. Aber ewig wird dies nicht so weitergehen, oder?

Die Korrektur wird kommen!

Faktisch geht es Tradern und Anlegern bei der Deutschen-Bank-Aktie momentan nicht anders, wie vielen Marktteilnehmern in anderen Basiswerten. Einerseits herrscht eine Bombenstimmung und der Trend zeigt ganz klar nach oben. Andererseits ist der Trend bereits weit gelaufen und könnte sich in den kommenden Wochen erschöpfen. Dabei ist auch nicht ausgeschlossen, dass die Kurse weit zurückfallen und so einen großen Teil der bisherigen Kursgewinne auffressen. In der Deutschen-Bank-Aktie sprechen wir immerhin von Korrekturpotenzialen zurück auf 11,30-10,59 EUR, zumindest wenn es nach den Fibonacci-Retracements geht.

Zu den grundlegenden Problemen eines potenziell überkauften Marktes gesellt sich jetzt jedoch auch noch der Widerstandsbereich um 12,50 EUR. Das letzte Mal, als wir diesen Preisbereich erreichten, brach der Aktienkurs über 35 % ein. Um diese Verluste aus nicht einmal zwei Monaten aufzuholen, brauchte die Aktie weit mehr als ein halbes Jahr. Letztlich aber beschäftigt der angesprochene Widerstandsbereich die Bullen schon seit Mai 2021, was dessen Bedeutung unterstreicht.

Fazit: Die Lage in der Deutschen-Bank-Aktie lässt sich sehr leicht zusammenfassen. Ein starker und bis dato ungebrochener Aufwärtstrend trifft auf einen langfristigen Widerstandsbereich. Dementsprechend sollten sich die Bullen auf ein zunehmendes Tauziehen zwischen ihnen und den Bären einstellen. Erst wenn der Widerstandsbereich nachhaltig überwunden werden kann, wird weiteres Aufwärtspotenzial auf 14,63 EUR frei.

Trading kannst Du nicht nur lernen, Du musst es auch! Ich helfe Dir dabei! Die Trader-Ausbildung! Zeit, alte, erfolglose Routinen zu durchbrechen und den Weg zu gehen, den JEDER erfolgreiche Trader gegangen ist! Jetzt informieren!

Deutsche Bank Aktie Chartanalyse

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)