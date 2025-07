UBS steigert Gewinn überraschend stark

Quelle: Below the Sky/Shutterstock.com

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat im zweiten Quartal inmitten ihres Umbaus deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor. Damit übertraf sie auch die Erwartungen von Analysten. Bei der Integration der vor über zwei Jahren übernommenen Credit Suisse macht die Großbank zudem weitere Fortschritte.

Mit einem Konzerngewinn von 2,4 Milliarden US-Dollar verdiente die UBS in den Monaten April bis Juni unter dem Strich mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. Vor Steuern verdiente sie 2,2 Milliarden und damit knapp die Hälfte mehr, wie sie am Mittwoch in Zürich mitteilte.

Die Erträge stiegen lediglich um zwei Prozent auf 12,1 Milliarden Dollar, während der Aufwand um sechs Prozent zurückging. Das wichtige Verhältnis von Kosten zu Erträgen lag damit bei 80,5 Prozent. Auf bereinigter Basis fiel der Wert mit 75,4 Prozent etwas besser aus./ys/uh/AWP/stw