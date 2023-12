Trading-Chance Delivery Hero: Short-Gewinn mitnehmen … und Position drehen?

Werbung

Was die 2023er-Performance angeht, ist Delivery Hero die mit Abstand schwächste MDAX-Aktie. Doch so etwas drückt eine Aktie zum Jahresultimo in der Regel noch zusätzlich. Gut möglich, dass manche, die den Titel zum Jahresabschluss aus dem Depot verbannten, um die Performance aufzubessern, ihn im neuen Jahr zurückkaufen. Grund genug, einen starken Short-Gewinn mitzunehmen. Und für risikofreudige Trader ein Argument, zugleich auf Long zu drehen.

Mit unserem am 17.11. an dieser Stelle vorgestellten Short-Trade lagen wir vom Einstiegszeitpunkt her recht gut, denn wieder einmal wurde Mitte November ein Versuch, sich aus dieser Baisse zu befreien, humorlos abverkauft. Vor allem in der Woche vor Weihnachten kam immenser Abgabedruck auf, der unseren Short-Trade derzeit auf ein Plus von um die 65 Prozent bringt. Um den jetzt mitzunehmen und auf Long zu drehen, gäbe es folgende Argumente:

Noch ein weiter Weg bis zur „schwarzen Null“, aber …

Dass Delivery Hero operativ in vielen Bereichen mittlerweile profitabel arbeitet, hilft nichts, netto sind die Ergebnisse immer noch tiefrot. Und das wird sich, das sehen auch die Analysten so, zumindest 2024 noch nicht ändern. Trotzdem hat man seitens der Experten ein durchschnittliches Kursziel von knapp 60 Euro. Das basiert auf der Erwartung, dass der Weg hin zur „schwarzen Null“ womöglich zäh, aber doch stetig ist und er Mahlzeiten-Service in dem Moment, in dem dieser Punkt erreicht ist, auch das Potenzial zu starken Margen und damit zu hohen Gewinnen pro Aktie hat.

Darüber ließe sich zwar durchaus streiten, aber wenn die Experten solche Kursziele ausrufen, ist das natürlich schon etwas, das die Trader wahrnehmen. Und ein durchschnittliches Kursziel, das 140 Prozent über dem momentanen Kurs liegt, dürfte Begehrlichkeiten wecken. Die zwar, da man allgemein weiß, dass die größten Verlierer zum Jahresende normalerweise Druck abbekommen, erst im neuen Jahr zu Rückkäufen führen können, dann wäre das aber jederzeit möglich. Und das hieße mit Blick auf den Kalender: ab dem übernächsten Handelstag könnte Delivery Hero zu neuem Leben erwachen.

Nach dem Abverkauf der Vorwoche wäre Raum für Gegenbewegungen

Dabei sollte man zwar nicht erwarten, dass dieses oben genannte Konsens-Ziel der Analysten in absehbarer Zeit erreicht werden könnte, aber für eine kräftige Gegenreaktion nach oben wäre jetzt allemal das Potenzial da, nicht zuletzt, weil die Aktie in der vergangenen Woche gegen den Trend massiv verlor und dadurch markttechnisch bereits nahe des überverkauften Bereichs notiert.

Damit wäre jetzt ein Switch auf die Long-Seite opportun … zumal das im Oktober bei 21,72 Euro markierte 2023er-Tief sowie das Tief des Jahres 2022 bei 23,88 Euro als Unterstützung funktionieren könnten. Sich blind darauf zu verlassen, wäre indes leichtsinnig, daher sollte man hier mit einem bewusst niedrigen Hebel agieren, der einen zunächst noch weiter, bei uns konkret auf 19 Euro platzierten Stop Loss zulässt, um ein eventuelles „Unterschießen“ aushalten zu können.

Short-Gewinn kassieren und auf Long drehen: Für flexible Trader eine folgerichtige Überlegung

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 14,180 Euro, daraus errechnet sich derzeit ein Hebel von 2,35. Den Stop Loss würden wir bei 19,00 Euro in der Aktie ansiedeln, dieser Level entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 4,75 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Delivery Hero lautet HS2PSY.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 29,34 Euro, 30,40 Euro, 33,22 Euro, 33,70 Euro

Unterstützungen: 23,88 Euro, 21,72 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Delivery Hero

Basiswert Delivery Hero WKN HS2PSY ISIN DE000HS2PSY6 Basispreis 14,180 Euro K.O.-Schwelle 14,180 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 2,35 Stop Loss Zertifikat 6,75 Euro

