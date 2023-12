COMMERZBANK - Das neue Jahr wird gleich spannend

Commerzbank AG - WKN: CBK100 - ISIN: DE000CBK1001 - Kurs: 10,730 € (XETRA)

In der Commerzbank-Aktie könnte es zu Beginn des neuen Jahres gleich sehr spannend werden. In dieser kämpfen die Bullen schon seit Monaten mit dem hartnäckigen Widerstandsbereich ab ca. 11,35 EUR. Während der Gesamtmarkt im Dezember größtenteils neue Hochs erreichen konnte, gab der Aktienkurs von Commerzbank im angesprochenen Widerstandsbereich erneut nach. Die damit verbundene Korrektur traf in der letzten Woche erstmals auf neues Kaufinteresse. Damit könnte der Start ins neue Jahr spannend werden.

Fazit: Sollten die Käufer in der Commerzbank-Aktie das Tief bei 10,35 EUR halten, wäre ein Anlauf auf den zentralen Widerstandsbereich bei 11,35-12,00 EUR möglich. Dieser müsste jedoch erst einmal nachhaltig überwunden werden, um einen neuen Bullenmarkt zu starten. Scheitern die Käufer in diesem Versuch, könnten die Kurse mittelfristig sogar wieder bis in den Bereich von 9,10 EUR nachgeben.

Commerzbank Aktie Chartanalyse

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)