Die bekannte Aktie, die im Jahr 2023 um 177 % gestiegen ist

Meta Platforms (WKN: A1JWVX) ist wohl eine der bekanntesten Aktien. Zu dem Social-Media-Imperium gehören primär Facebook, Instagram und WhatsApp. Sowie mit CEO Mark Zuckerberg ein visionärer Lenker, der den heutigen Konzern zu seiner Größe gebracht hat.

Bemerkenswert: Die Aktie von Meta Platforms ist im Laufe des Jahres 2023 bislang um 177 % gestiegen. Die Datenlage umfasst zwar lediglich den Zeitraum bis einschließlich 21.12.2023. In den darauffolgenden Tagen könnte es daher noch zu einigen Veränderungen kommen. Trotzdem gibt es ein wichtiges Learning, das wir von dieser bemerkenswerten Performance mitnehmen können und müssen.

Meta Platforms: Aktie mit 177 % Performance ungewöhnlich

Es ist zugegebenermaßen alles andere als gewöhnlich, dass eine Aktie in der Größendimension und mit der Bekanntheit von Meta Platforms innerhalb eines Jahres um 177 % zulegt. Wer zu Anfang des noch laufenden Jahres investiert hätte, der würde auf eine beeindruckende Rendite zurückblicken. Besonders entscheidend ist es jedoch zu erkennen: Auch zu Jahresanfang ist die Ausgangslage quasi einzigartig gewesen.

Meta Platforms notierte damals auf einem Aktienkurs von 115 Euro oder 130 US-Dollar. Selbst das durch hohe Investitionen in das Metaverse stark verwässerte 2022er Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,63 US-Dollar führte damals zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von lediglich 15. Das 2021er Ergebnis je Aktie von 13,99 US-Dollar sorgte für ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von nicht einmal 10. Ohne Zweifel: Historisch preiswert.

Zumal wir nicht vergessen dürfen, was Meta Platforms eigentlich für ein Konzern ist. Nicht nur, dass 3,96 Mrd. monatlich aktive Nutzer, sowie 3,14 täglich aktive Nutzer zu dem Social-Media-Konzern gehören. Innerhalb der ersten neun Monate des Jahres 2023 erzielte Meta Platforms einen Konzernumsatz von 94,7 Mrd. US-Dollar bei einem Nettoergebnis von 25 Mrd. Euro. Selbst hierin sind weiterhin verlustreiche Investitionen in Höhe von mehr als 11 Mrd. US-Dollar in das Metaverse (Segment: Reality Labs) enthalten. Das zeigt, dass das Konzernergebnis bereinigt um diesen Effekt sogar noch größer ausfallen könnte.

Wir sahen bei Meta Platforms vor nicht einmal einem Jahr eine bemerkenswerte Chance. Eine moderate Wachstumsaktie mit einem überaus profitablem Geschäftsmodell im Gewand einer Value-Aktie mit einem möglichen, einstelligen Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das sorgte für 177 % Aktienkursperformance. Ja, sogar mittlerweile wieder für eine Börsenbewertung von 900 Mrd. US-Dollar. Zwar ist das überaus selten. Aber es gibt es hin und wieder. Insbesondere bei Aktien, bei denen Qualität, zumindest moderates Wachstum und sogar eine Value-These vorhanden ist.

Seltene Chancen nutzen

Meta Platforms ist daher nicht nur eine Aktie mit 177 % Kursperformance im Jahr 2023 gewesen. Nein, sondern hinter der Aktie steckte eine überaus seltene Chance. Es ist eben das Zusammenspiel aus einem großen Ökosystem, aus einer bekannten Marke. Ja, sogar mit einer führenden Wettbewerbsposition in Kombination mit moderaten Wachstumsmöglichkeiten und einer absolut günstigen Bewertung.

Solche Chancen sind selten. Aber auch Aktien wie Netflix zum Ende des Jahres 2022 oder Apple im Jahre 2016 zeigen: Es gibt sie hin und wieder. Besser man nutzt sie als Investor.

Der Artikel Die bekannte Aktie, die im Jahr 2023 um 177 % gestiegen ist ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien von Meta Platforms und Netflix.

