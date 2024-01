HUGO BOSS - Die Party kann weitergehen

HUGO BOSS AG - WKN: A1PHFF - ISIN: DE000A1PHFF7 - Kurs: 67,680 € (XETRA)

In der Hugo-Boss-Aktie bin ich in diesem Jahr echt gespannt. Im Markt geht man anscheinend davon aus, dass das Unternehmen in 2024 und auch in den kommenden Jahren kräftig wachsen kann. Dabei sollen die Gewinne je Aktie auf über 7 EUR ansteigen. Davon gehen zumindest die Konsensschätzungen bei den Analysten aus.

Zum Vergleich, das erfolgreichste Jahr der letzten 20 Jahre war 2014. Hier erwirtschaftete Hugo Boss einen Gewinn von 4,83 EUR je Aktie. Damals kostete ein Anteilschein etwas mehr als 115 EUR, während aktuell lediglich 67,46 EUR bezahlt werden müssen.

Spätestens jetzt dürfte klar werden, warum ich für die Aktie so gespannt bin. Sollten die Schätzungen wirklich erreicht werden, sprechen wir hier von deutlich höheren Kursen als 115 EUR. Die Frage ist jedoch, ob es tatsächlich so kommt und ehrlich gesagt, habe ich diesbezüglich meine Zweifel.

Der Weg ist steinig und schwer!

Möchte man diese ambitionierten Ziele erreichen, muss man nicht nur unternehmerisch richtig durchstarten, sondern auch charttechnisch einige Hürden überwinden. Die erste haben die Käufer direkt vor der Nase. Der Preisbereich um 70 EUR entpuppte sich im Dezember als Widerstand. Die Aktie prallte nach unten ab und korrigierte leicht.

Am vergangenen Freitag gab es den ersten Versuch der Bullen, die Korrektur zu beenden. Mit einem Tagesgewinn von 1,32 % ist der erste Schritt ganz gut gelungen. Setzen sich die Käufer jetzt weiter durch, wäre ein Test von 70 EUR möglich. Oberhalb dessen könnte es weiter aufwärts in Richtung 75/76 EUR gehen.

Wie bereits durchgedrungen sein dürfte, sind die Käufer nach den Gewinnen am vergangenen Freitag noch nicht über den Berg. Sollte es jetzt zu einem Tagesschlusskurs unterhalb von 66,44 EUR kommen, könnte sich die Korrektur kurzfristig weiter in den Bereich von 64,50-63,00 EUR fortsetzen.

Fazit: Der aktuelle Trend in der Hugo-Boss-Aktie ist aufwärts gerichtet und mit ihm sind in den kommenden Wochen neue Hochs auf und oberhalb von 71,36 EUR möglich. Im Idealfall kann die Aktie sogar direkt durchstarten und bleibt auch in den nächsten Tagen oberhalb von 66,44 EUR.

HUGO BOSS Aktie Chartanalyse

(© stock3 2024 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)