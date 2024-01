Booking Holdings: Sonnige Zeiten für die Aktionäre!

Vielfältiger Einsatz der Künstlichen Intelligenz

Die Reise-Aktien befinden sich nach der Corona-Pandemie nicht nur auf Erholungskurs, wir sehen sogar bereits neue Allzeithochs. Jüngst wurde die Aktie des Anbieters für Online-Reisebuchungen und verwandte Dienstleistungen Booking Holdings von einer fulminanten Rally angetrieben. Über die Plattformen von Booking Holdings können Nutzer einfach und bequem Reisen und Restaurants buchen, vergleichen und verwalten. Die Websites und Apps sind für ihre Benutzerfreundlichkeit und ein breites Angebot bekannt. Das Unternehmen möchte sein Angebot durch die KI-Technologie weiter verbessern. Auf der 49. Nasdaq Investorenkonferenz im Dezember erläuterte CEO David Goulden die aktuellen Entwicklungen. Booking.com nutzt KI in verschiedenen Aspekten seiner Geschäftstätigkeit, darunter Kundenservice, Entwicklerproduktivität und Marketing. Im Kundenservice setzt das Unternehmen KI-Tools ein, um Probleme präventiv zu lösen und den Bedarf an Anrufen beim Kundendienst zu reduzieren. Das Unternehmen hat Chatbots implementiert, um Kundeninteraktionen intelligenter zu gestalten und mehr menschliche Interaktionen durch maschinelle Interaktionen zu ersetzen. Im Bereich der Entwicklerproduktivität werden KI-Tools eingesetzt, um die Produktivität der Entwickler zu steigern und die Fähigkeiten weniger erfahrener Entwickler auf die der erfahreneren anzuheben, um so eine Hebelwirkung und gute Ergebnisse aus diesen Initiativen zu erzielen. Was das Marketing betrifft, so experimentiert Booking.com mit KI im Buchungsprozess. Bei Priceline, einer der US-Marken, hat das Unternehmen einen Reiseassistenten am Ende des Buchungstrichters eingeführt, der Fragen zu Standorten, Stornierungsrichtlinien, Haustierrichtlinien und mehr beantwortet. Dieses Tool basiert auf umfangreichen Sprachmodellen und es hat sich gezeigt, dass Nutzer, die sich darauf einlassen, nach der Buchung seltener den Kundendienst anrufen und das Unternehmen somit Geld spart, da potenzielle Kundendienstanrufe in KI-Anfragen umgewandelt werden. Bereits im Sommer hatte Booking die Beta-Version des AI Trip Planners für einen Teil der Booking.com Genius-Mitglieder in den USA verfügbar gemacht. Der KI-Reiseplaner soll täglich Millionen von Reisenden Reiseziele und Unterkunftsoptionen auf der Plattform empfehlen.

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden: