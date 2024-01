Trading-Chance Stellantis: Ende der Fahnenstange? Gut möglich!

Werbung

Stellantis war 2023 die mit Abstand am stärksten gelaufene Aktie im Kreis der großen Automobilkonzerne. Aber so berechtigt das am Anfang war, gegen Ende dieser Hausse begann eine Übertreibung … deren Rücknahme jetzt begonnen haben könnte: Eine Trading-Chance Short.

Viele, denen der Firmenname Stellantis nichts sagt, sitzen dennoch in einem Auto dieses Konzerns, denn unter diesem Holding-Dach finden sich zahlreiche Marken, so z.B. Fiat, Chrysler, Peugeot, Citroen, Opel, Jeep, Maserati, Lancia, Alfa Romeo. Das ist also ein gigantischer Konzern … und das ist in schwierigen Phasen der Weltwirtschaft oft ein Problem, denn:

Je größer ein Konzern ist, desto schwerfälliger wird er, kann nicht schnell genug auf sich verändernde Marktbedingungen reagieren. Und dass die Automobilbranche vor einer problematischen Phase steht, ist anzunehmen. Immerhin sind die Preise für Neufahrzeuge in den letzten zwei Jahren immens gestiegen, die kosten für deren Finanzierung aber auch. Was heißt: Der Neuwagenkäufer sieht sich gleich zweimal höheren Kosten gegenüber. Die Folge:

Aktie gestiegen, Perspektive knifflig – das bietet Short-Chancen

Der Absatz dürfte sinken, es sei denn, die Konzerne lockern die Preisschraube. Was aber wiederum auf die Gewinnmarge drücken würde. Doch es könnte gut sein, dass ihnen trotzdem nichts anderes übrig bleibt. Denn wenn erst einmal die Leitzinssenkungen beginnen … oder das auch nur erwartet wird … werden die Verbraucher erst recht versuchen, den Kauf aufzuschieben, bis Kredite und Preise günstiger werden. Wer dann überhaupt noch akzeptable Umsätze erzielen will, muss die Kunden mit Rabatten oder Preissenkungen dazu überreden, im Vorfeld deutlich niedrigerer Zinsen zuzugreifen.

Die 2024er-Perspektive für Stellantis ist also keine einfache, die Aktie aber 2023 knapp 60 Prozent gestiegen, während die Jahres-Performance anderer Konzerne diametral anders aussieht. So performte BMW in etwa mit dem DAX, VW und Porsche landeten 2023 sogar im Minus. Der Grund dafür, dass Stellantis scheinbar schwerelos immer höher lief, obwohl man mit den meisten Marken den schwierigen „Massenmarkt“ bedient, lag in der extrem niedrigen Bewertung und der hohen Dividendenrendite. Irgendwann merkten das die ersten, dann zogen alle mit. Doch nach diesem immensen Anstieg ist die Aktie eben nicht mehr so billig, die Dividendenrendite nicht mehr so hoch. Und auch, wenn die meisten Analysten mit der Hausse einfach ihre Kursziele angehoben haben, aktuell ist die Aktie schlicht heißgelaufen.

Überkauft und „oben“ angestoßen

Wir sehen im langfristigen Chartbild auf Wochenbasis zum einen, wie sich Hausse- und Baissephasen mit den Jahreswenden ablösten: 2020 und 2022 abwärts, 2021 und 2023 aufwärts. Wir sehen aber auch, dass der Kurs der Stellantis-Aktie zur Jahreswende nahe an die obere Begrenzung des übergeordneten Aufwärtstrendkanals herangelaufen war. Und das ist nicht der einzige Trendkanal, dessen obere Begrenzung jetzt eine Rolle spielt, wie der nachfolgende Chart auf Tagesbasis zeigt.

Quelle: marketmaker pp4

Denn mit der letzten Aufwärtsbewegung war der Kurs knapp über die obere Begrenzung des mittelfristigen Aufwärtstrendkanals gelaufen, konnte dieses „Overshooting“ aber nicht halten. Aktuell notiert Stellantis wieder innerhalb dieses Trendkanals, dessen untere Begrenzung bei derzeit 18 Euro ein potenzielles Ziel einer Korrektur sein kann, die, wenn sich die eingangs beschriebenen Risiken etablieren sollten, auch in einen neuen, mittelfristigen Abwärtstrend übergehen kann.

Quelle: marketmaker pp4

Short mit Stop Loss am oberen Ende des übergeordneten Trendkanals

Wir würden hier ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vorschlagen. Dieses Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 28,594 Euro, woraus sich momentan ein Hebel von 2,55 errechnet. Den Stop Loss würden wir bei 22,85 Euro in der Aktie ansiedeln, das entspräche im Zertifikat einem Kurs von ca. 5,70 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Stellantis lautet UL73BV.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 21,89 Euro, 22,80 Euro

Unterstützungen: 19,20 Euro, 18,88 Euro, 17,95 Euro, 17,25 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Stellantis

Basiswert Stellantis WKN UL73BV ISIN DE000UL73BV1 Basispreis 28,594 Euro K.O.-Schwelle 28,594 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 2,55 Stop Loss Zertifikat 5,70 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.